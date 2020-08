Las primeras consecuencias: Setién sentenciado y Messi ya no es intocable

Alrededor de una veintena de aficionados del FC Barcelona, algunos de ellos con indumentaria ultra, recibieron este mediodía con gritos y pancartas de protesta a los jugadores y los directivos en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí, después de la bochornosa derrota del día anterior por 2-8 ante el Bayern de Múnich en Lisboa. En las pancartas se podían leer lemas como "directiva y jugadores, la vergüenza de 121 años de historia" y "menos lujo y más orgullo" a la vez que los aficionados se concentraron en la puerta de salida de los coches en la ciudad deportiva, desde donde increparon a los jugadores y los directivos que pasaron por allí con sus vehículos para dirigirse a sus respectivos domicilios. De hecho los jugadores pasaron a recoger sus vehículos apenas puesto que ya están oficialmente de vacaciones y a causa de ello, cuando abndonaban la instalacion por una de las puertas secundarias, algún aficionado les gritó que lo que debían hacer era "trabajar" y no irse a casa.

El ridículo del equipo dirigido por Quique Setién ante el Bayern no tiene precedentes y todo apunta a que va a significar un fin de ciclo en el conjunto blaugrana. No en vano fue el propio Piqué quien aún en caliente tras el partido y sobre el cñesped, dejó unas frases demoledoras que dejan entrever hacia dónde puede caminar la nave azulgrana: "Es una vergüenza, el club necesita cambios estructurales. El club necesita cambios. Y no hablo sólo del entrenador y de los jugadores. El club necesita cambios de todo tipo. Nadie es imprescindible. Yo soy el primero que me ofrezco a dejarlo si es necesario. Ahora sí que hemos tocado fondo. Fue un partido horrible y tenemos una sensación nefasta. Es una vergüenza, no se puede competir así. Y no es la primera, ni la segunda ni la tercera vez. Es muy duro y espero que sirva de algo".

Sus palabras dio la sensación de apuntar directamente a Bartomeu, presidente y máximo esponsable, quien le dio la razón al central y abrió la puerta a tomar decisiones, pero pareció no arse por aludido: "Es una noche muy dura. Lo lamento por los aficionados y por todos, no hemos sido el club que somos ni el club que representamos. Felicito al Bayern. Tiene razón Piqué. A partir de ahora tendremos que tomar decisiones, alguna ya la teníamos pensada y habrá otras", afirmó. No voy a decir ahora las decisiones, se dirán en los próximos días. Es un día para reflexionar, a partir de mañana intentaremos levantar los ánimos. Prefiero hoy no hablar de decisiones", añadió.

Todo apunta a que una de las primeras será prescindir de Setién, a quien le quedan dos años de contrato. De hecho hasta el mismo técnico admitió que una derrota como la de ayer daña la credibilidad de cualquier técnico. Esa podría ser la decisión que ya estaba tomada entre otros motivo porque da la sensación de que casi nadie en la plantilla azulgrana, en la que la lógica dice que se avecina una importante renovación, ha creído en su discurso y capacidades. Setién puede ser destituido en cuestión de horas o días ya que se reunirá a la junta de urgencia esta semana, pero ojo, la actual directiva estaría planenado fichar a un sustituto para iniciar el curso 20-21 y ese es uno de los grandes problemas porque la siguiente decisión será convocar elecciones a la presidencia, pero ya para los meses de enero o marzo, y hay que ver qué perfil fichar, si un técnico de transición (Bartomeu pensaría a Pochettino) o alguien a largo plazo que 'hipoteque' a la directiva entrante o sea de consenso (todas las miradas apuntan a Xavi, aunque él recientemente dijo que le gustaría entrar con gente "de su cuerda"), algo que parece menos probable. Según el diario Sport, Bartomeu, a quien le quedan diez meses de mandato, no se plantea dimitir según habría dicho "por responsabilidad".

Respecto a la renovación de la plantilla resulta evidente que saldrán 'vacas sagradas' para dejar sitio a fichajes (uno de ellos es Trincao) y paso a lo que venga de abajo, un sector en el que los máximos exponentes son Ansu Fati y en menor medida parece que Riqui Puig. Sin embargo, así como el final de jugadores como Rakitic, Busquets, Arturo Vidal, quizá Piqué, parece evidente, la gran pregunta es: "¿Puede salir Messi del Barça?". Los buitres ya sobrevuelan Can Barça y el Inter, según ha asegurado Moratti (expresidente), tendría capacidad financiera para ficharle en 'Quotidiano Sportivo': "Ahora soy un simple aficionado del Inter y no tengo información confidencial. Pero sé una cosa: en términos de recursos y habilidades, Suning tiene todo para traer a Leo al Milán. Suning puede conseguirlo". Cabe recordar que acaba contrato en junio de 2021.