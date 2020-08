Brutal lista de bajas del FC Barcelona

Un nuevo fracaso de Bartomeu al frente del FC Barcelona conllevará una auténtica revolución. Con el club liderando LaLiga y pasando rondas tanto en Copa del Rey como en Champions, el presidente despidió a Ernesto Valverde para fichar a Quique Setién. Gen Barça, decían. Pues al final el Real Madrid se llevó el torneo doméstico y el Valencia CF la Copa. La tan histórica como humillante derrota del equipo frente al Bayern merece otro apartado, pero es la gota que colma el vaso.

Según Sport, se trabaja en la idea de que se escucharán ofertas por cualquier futbolista de la plantilla, aunque con excepciones. Ter Stegen, Lenglet, De Jong y Messi son los únicos que no contarían con luz verde para salir por considerarse todavía con recorrido en el equipo. El meta alemán es indiscutible desde hace años en el marco; el defensa galo y el centrocampista neerlandés fueron fichajes estratégicos y no está amortizados y el capitán, obviamente, es un caso aparte.



Salidas esperadas

Los jugadores que no tendrían futuro en el Barça son Neto (el segundo meta será un canterano), Umtiti (tras una lamentable temporada y no acceder a operarse), Junior (costó 12 millones y no ha aprovechado las oportunidaes), Rakitic (no se le perdona que no aceptara salir el pasado verano), Rafinha (ha sido cedido en tres ocasiones y se esperan ofertas), Vidal (queda libre en 2021), Coutinho (el fichaje más caro de la historia del Barça que no ha rendido correctamente), Braithwaite (se quiere recuperar lo invertido, 18 millones) y Arthur (tasado en 72 millones y ya jugador de la Juventus).

Podrían salir también futbolistas con una extensa trayectoria en el Barça, caso de Piqué y Busquets, en el equipo y prácticamente jugándolo todo desde la temporada 2008-09. También Jordi Alba, sin competencia en el carril izquierdo desde el curso 2012-13 y Luis Suárez (33 años e intocable desde hace seis ejercicios).



Dudosos y llegada de canteranos

También se estudiarían ofertas por Semedo, Griezmann y Dembélé, jugadores que no han ofrecido el rendimiento esperado después de abonar por ellos verdaderas fortunas. Igualmente, Sergi Roberto tendría la puerta abierta pese a tener contrato hasta junio de 2022. La idea es dejar espacio a la gente que sube y debe tomar el relevo, concretar el cambio generacional. En este sentido, los jugadores que ascenderán al primer equipo son los canteranos Ansu Fati, Riqui Puig y posiblemente Araujo. Además, las posibles llegadas de Lautaro Martínez y Eric García servirían para rejuvenecer el posible once inicial base.