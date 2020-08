Feddal, traspasado el Sporting de Portugal

El Real Betis anunció este martes el traspaso del defensor marroquí Zouhair Feddal al Sporting Club de Portugal, que pagará algo menos de tres millones de euros por un jugador al que firmará un contrato por dos temporadas más otras dos opcionales.

Feddal, tetuaní de 31 años, llegó al Betis en el verano de 2017 proveniente del Deportivo Alavés y, en las tres temporadas en las que ha militado en el club verdiblanco, ha disputado 62 encuentros oficiales en los que ha anotado cinco goles.

El nuevo jugador del conjunto lisboeta, que también posee la nacionalidad española tras terminar su formación en la cantera del Espanyol y otros clubes modestos de Cataluña, es internacional absoluto en 14 ocasiones con Marruecos, país al que también representó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.



Despedida de Feddal

Zou Feddal se ha despedido en sus redes sociales del beticismo con una carta en la que admite que "no es fácil" decir adiós "cuando has encontrado una afición" como la bética, "un club como el Betis y una ciudad como Sevilla".

"Sois mi casa. Han sido tres años que hemos vivido con la intensidad que este escudo requiere y que siempre llevaré en mi corazón. Mis compañeros y vosotros me habéis hecho mejor en todo; sólo puedo sentirme agradecido de todo lo vivido", aseveró.

También dio las gracias "especialmente" al exvicepresidente deportivo del club, Lorenzo Serra Ferrer, por su "confianza, por poner el alma, por estar siempre ahí". "Gracias, por supuesto, a todos los trabajadores que hacéis que el Betis lo tenga todo para llegar a lo más alto. Os deseo lo mejor y os llevo conmigo como parte de mi familia. Esté donde esté: '¡Musho Betis!", indicó el central marroquí.