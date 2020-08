La Lazio carga contra Silva tras fichar por la Real Sociedad

David Silva es nuevo jugador de la Real Sociedad. El canario regresa a LaLiga de la mano de los txuri-urdin, que este lunes confirmaron su fichaje hasta 2022. Todo un bombazo en San Sebastián, donde ya esperan al 'Mago' para sustituir a Odegaard en la medular.

Tras confirmarse el fichaje del equipo vasco, rápidamente Silva se convirtió en tendencia. Todo eran buenos comentarios sobre la gestión de la entidad de Anoeta, que podrá disfrutar del gran talento del canario a coste cero. No obstante, la otra cara de la moneda estaba en Roma, donde se sienten traicionados. Y es que David Silva negoció con la Lazio para incorporarse al equipo italiano antes de hacer lo propio con el esquipo español.

La Lazio ofreció al internacional un contrato de 3 años con un salario de 3 millones anual, haciendo un esfuerzo apreciable por el centrocampista. No obstante, finalmente Silva se decantó por volver a LaLiga. "Me enteré del traspaso de David Silva a la Real Sociedad. Tengo un gran respeto por el jugador, pero no por el hombre".

Así se enfadado se mostró Igli Tare, director deportivo del equipo 'biancocelesti'. En Roma se han quedado con las ganas, sin duda, de ver al gran Silva en el Olímpico. Estuvieron muy cerca de cerrar su fichaje libre, tras desvincularse del Manchester City (que ya le prepara un homenaje), y ahora verán como es jugador de la Real Sociedad.