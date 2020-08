Los paralelismos de Koeman: Albelda, Cañizares, Angulo, Piqué, Busquets... ¿y Messi?

La destitución de Quique Sánchez Flores en 2007 (trístemente célebre es la noche de la capucha de Wolstein) originó la llegada de Koeman al Valencia tras el efímero paso de dos partidos de Óscar Fernández -ahora de nuevo en el Mestalla- por el banquillo del primer equipo y con la llegada de Ronald se desencadenó la traumática y convulsa eliminación de la plantilla de tres jugadores emblemáticos comocomo eran Albelda, Cañizares y Angulo. Aquello no respondió a un clamor popular sino más bien a una necesidad del entonces máximo accionista Juan Soler, que quería prescindir de ellos y que 'coincidió' con la voluntad del técnico.

Koeman se lo puso en bandeja (ellos saben si fue antes el huevo o la gallina) y decidió cargarse a los tres con la convulsión social que ello implicó (fue sin duda la más controvertida de sus "desiciones" -porque el holandés pronunciaba así esa palabra en concreto- junto con la de idear el muro de metro y medio de altura que se levantó en Paterna para restringir el acceso al aparcamiento interior, esta con la aquiescencia de otros cerebros pensantes entonces en el Valencia CF), más aún teniendo en cuenta que el club fue incapaz de darles salida en el mercado invernal y la cosa se enquistó con peligro de infección y hasta de fallo multiorgánico como confirmó la clasificación liguera posteriormente.

Aquel Valencia resultante, aún con futbolistas de la calidad de Villa, Silva o Joaquín (que tuvo un enfrentamiento abierto con el holandés) entre otros y con algunos como Baraja y Marchena tirando del carro y apretando los dientes de verdad, estuvo coqueteando peligrosamente con el descenso a segunda división -Koeman tuvo que ser destituido en abril para que Voro salvase al equipo- y a la vez ganó una Copa del Rey ante el Getafe en el Vicente Calderón aún con el neerlandés en el banquillo. De hecho, se mantiene la creencia en algunos sectores de que la Copa se ganó gracias a los futbolistas, pero se estuvo a punto de bajar a la categoría de plata por culpa de las erráticas "desiciones" del técnico holandés y su entonces inseparable Jose Mari Bakero.

Aquella situación guarda algunos paralelismos considerables con la actual en el FC Barcelona pese a las diferencias. Bartomeu, contra las cuerdas y presionado como también lo estuvo Soler por la opinión pública, recurre al neerlandés, que es un referente histório del Barça mientras que para el valencianismo hasta que llegó a Mestalla no era nada más que un central lento pero con buen disparo que jugó en uno de los rivales más odiados. En el horizonte, saber si tendrá el arrojo de prescindir de futbolistas como Piqué, Busquets o Suárez y sobre todo, Messi, puesto que se da por hecho que los Vidal, Rakitic etc... están sentenciados. "Si tengo un jugador de 30 años y otro de 22 con el mismo rendimiento, pongo al de 22. Suarez, Messi, Busquets y Piqué tienen más de 30 año, esos tienen unos años más... ¿pero después qué? Hay que cambiar..." dijo el técnico holandés recientemente si bien en la misma entrevista también matizaba "Messi necesita cierta libertad y otros tienen que trabajar...".







En Barcelona ya hay un sector que pide que se prescinda de ellos -en Valencia no lo había ni social ni ampliamente, pero se trataba del mismo perfil de jugadores con títulos a sus espaldas y ascendencia tanto dentro del vestuario como en la afición- y Koeman llegará a Can Barça con una pregunta flotando en el ambiente. ¿Hasta dónde va a llegar la 'limpia' esta vez?. En el Valencia, CF, lamentablemente, hizo prácticas.



Koeman, contrato de dos años más otro opcional

Paralelamente, en lo referente a la actualidad, el todavía seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, ha reconocido en declaraciones a la televisión pública holandesa NOS su deseo de fichar por el FC Barcelona, pero ha advertido de que el traspaso aún no está cerrado. "Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato, solo entonces es cien por cien seguro", dijo Koeman mientras salía de las dependencias de la federación neerlandesa de fútbol. "No puedo decir nada, me encantaría hacerlo, pero ahora no es un momento razonable. No hay aún una claridad total, así que lamentablemente tenemos que esperar", añadió.

Preguntado por si su prioridad es hacerse con las riendas del banquillo del Barcelona, respondió con un escueto "sí", y una sonrisa. Mientras tanto, la prensa holandesa da por hecho el fichaje, que se habría cerrado con éxito en la medianoche del lunes en la casa de Koeman en Países Bajos, publicó el periódico de pago más leído del país, "De Telegraaf". El contrato se extendería por dos años con la posibilidad de renovar por un tercero según los resultados deportivos, aseguró el mismo medio, lo que hipotecaría a la justa entrante en cierta medida.

Precisamente según el rotativo el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, habría hablado de forma extensiva con el técnico durante el pasado fin de semana para analizar los problemas del equipo y sus principales ambiciones, capitulos en los que la 'limpia' cobra relevancia. El Barcelona habría pagado una cláusula de rescisión debido a que el contrato del técnico como seleccionador de Países Bajos se extiende hasta el verano de 2022. El segundo periódico de pago más leído de Países Bajos, "Algemeen Dagblad", publicó que Koeman volará este martes a la capital catalana para su presentación oficial, que se produciría esta noche o a más tardar en las próximas 24 horas. Así mismo, el acuerdo vendría acompañado del fichaje de Alfred Schreuder, ex entrenador del equipo alemán TSG 1899 Hoffenheim, como asistente de Koeman, publicó la prestigiosa revista "Voetbal International".