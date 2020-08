El Bayern se proclama campeón de Europa por sexta vez tras ganar al PSG

El fútbol es tan caprichoso que ayer quiso que el PSG, paradigma de equipo que no escatima en inversiones de ningún tipo, perdiese la oportunidad de ganar su primera copa de Europa por culpa de un gol logrado por un canterano parisino que se marchó del club con la carta de libertad. Así son las cosas. Él tuvo el acierto que le faltó a todo el elenco de estrellas del conjunto galo para encontrar el gol.

El Bayern de Múnich se proclamó así campeón de la Liga de Campeones por sexta vez y el equipo de Hans-Dieter Flick, que no pierden un partido desde el año pasado, lo logró con pleno de triunfos en la competición y cerrando su triplete al sumar ese título a la Bundesliga y la Copa.

Cabía el 'riesgo' de ver un 0-0. A veces pasa entre tantos millones, dos equipos de estrellas y una final de altura. Sin embargo, durante el primer tiempo no fue por falta de ganas de marcar. Ambos equipos miraron la portería rival y dejaron 45 minutos de ida y vuelta que bien hubieran disfrutado las gradas de Da Luz, vacías por la crisis del coronavirus.

Sin representación de equipos de la Liga, Thiago Alcántara y Ander Herrera dieron su protagonismo al fútbol español. Ambos fueron lo mejor de sus equipos, junto a la importancia bajo palos de Neuer y Navas. Thiago fue clave en el gran inicio del Bayern. Una demostración de poderío, con presión alta y con Kimmich y Gnabry haciendo daño por la banda derecha.

El PSG reaccionó a los 15 minutos y pasó a jugar en campo contrario espoleado por Herrera, buscando la progresión por banda. El centrocampista español le regaló dos goles cantados a Di María y a Mbappe. Del mismo modo, Neymar también la tuvo, pero Neuer volvió a ser salvador de los de Múnich. En el otro área, Navas se creció ante Lewandowski (que también había estrellado una pelota en la madera)- en un par de ocasiones y otra con Gnabry.

Solo le faltaba el gol a la final, pero nadie sobre el césped desentonaba con el partido más importante del año. Aún quedaba mucho y mantener esa línea se antojaba complicado. El PSG se propuso llevar lejos de su meta al Bayern y Neymar entró en acción con ese don para desquiciar a rivales. Sin embargo, el golpe fue bávaro, gracias a una gran jugada de Kimmich que terminó Coman.



Tras el gol...

El gol de cabeza del francés del Bayern, apuesta de Flick para la final, encontró el punto débil del encuentro con Kehrer. El lateral del PSG hizo aguas y cerca estuvo de costarle a su equipo el segundo poco después, que sacó bajo palos Thiago Silva. El cuadro de Múnich metió la sexta de su máquina y sufrió el de París.

Los cambios de Thomas Tuchel, más allá de dar la alternativa a Verratti, no sirvieron ante un Bayern serio y con una respuesta táctica mucho mejor que la parisina. El italiano no tuvo referencias en un equipo partido que eso sí la tuvo por medio de Marquinhos. Neuer volvió a sacar otro pie salvador y también detuvo a Mbappé aunque en fuera de juego. Neymar fue el último intento en un remate que por muy poco no empujó uno de sus compañero a la red.

Así hincó la rodilla un PSG, derrotado por un ex como Coman, que acarició ser grande del 'Viejo Continente' y así volvió a reinar el Bayern siete años después. Una máquina desde la portería hasta la delantera para ser el mejor equipo de Europa en una temporada dura y larga que lleva un extra importante de mérito contra el coronavirus. El equipo que trituró al Barça ha demostrado ser el mejor de Europa.

Así acabó la historia de una Champions League atípica en la que, eso sí, lo último que se vieron fueron las lágrimas de Neymar, quien curiosamente fue consolado entre otros por Mbappé. Seguro que de ahora en adelante el futuro de ambos volverá a ser noticia.

Ficha técnica

0 - París Saint Germain: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat (Kurzawa, m. 80); Herrera (Draxler, m. 72), Marquinhos, Paredes (Verratti, m. 65); Di María (Choupo Moting, m. 80), Neymar, Mbappé.

1 - Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Boateng (Sulé, m. 25), Alaba, Davies; Goretzka, Thiago (Tolisso, m. 86); Coman (Perisic, m. 68), Müller, Gnabry (Coutinho, m. 68); Lewandowski.

Gol: 0-1, m. 59: Coman.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia). Amonestó a Davies (m. 28), Gnabry (m. 52), Sule (m. 56), por el Bayern Múnich, y Paredes (m. 52), Neymar (m. 81) y Thiago Silva (m. 84), por el París Saint Germain.

Incidencias: final de la Liga de Campeones disputada en el estadio de La Luz de Lisboa sin público.