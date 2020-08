La delantera amarilla pacta ser nuevamente una amenaza

La primera toma de contacto del nuevo Villarreal de Unai Emery ha sido una declaración de intenciones en toda regla. La esencia que desprende es la de convertirse en un equipo al que ver con respeto y al que no subestimar en ningún tipo de contexto. Ante el Cartagena, correspondiendo al pistoletazo de salida a la pretemporada, el conjunto amarillo dejó claro que, sea cual sea el rival, no tiene previsto tantear. Su finalidad será la de ser práctico, competitivo e imprimir un gen ganador. Que contagie a la plantilla y remen todos en la dirección correcta. Pese a ser el partido inicial de una nueva era, las pinceladas fueron claras. Además, prácticamente desde el principio.

La delantera de La Cerámica ya presume de goles. Los tres que participaron marcaron. Hasta el punto,de que Simón Moreno, cedido en el cuadro de plata, no solo dejó destellos de crack, sino que también marcó para los suyos e igualó la contienda (1-1). Gerard Moreno finalizó la pasada campaña en estado sobresaliente y prolongó sus sensaciones desde el primer instante. Un pase en diagonal fue aprovechado por Fer Niño para poner el primero en un abrir y cerrar de ojos. Exactamente, a los cuarenta segundos (1-0). Pero el '7', familiarizado con el gol, cambió los papeles para marcar una diana de categoría. Recibió en la frontal, se dio la vuelta y proyectó el esférico pegado al poste (2-1). Una acción respaldada gracias a una asistencia filtrada a la perfección por Parejo. El ex del Valencia (que sorprendió con su nuevo dorsal) ya se gusta. Distribuye, instruye y da sentido al juego de su entrenador. Todo ello, respaldado por Coquelin, que gozó también de sus primeros minutos con la zamarra amarilla.

No obstante, el foco estuvo depositado en los fichajes y Kubo no iba a ser menos protagonista. El japonés dejó ráfagas de su talento. Calidad a raudales, pero todavía por perfeccionar. No en vano, se atrevió a 'enseñar la patita', también, amenazando a portería. Sin embargo, una de las notas positivas fue tanto los buenos minutos de Pedraza como la diana de Alcácer, quienes se compenetraron para redondear el amistoso. El andaluz se adentró hasta la cocina y el de Torrent, a placer, puso el balón en el fondo de las mallas.

El triunfo, pese a que no sea trascendente, invita a pensar en positivo. La maquinaria de Unai Emery está aún por perfeccionar, pero ya arranca con buen engranaje.