¿Karma? De las burlas de Neymar a la vacilada del Bayern... con Maluma de fondo

El jeque Nasser Al-Khelaïfi llegó a la presidencia del PSG en 2009. Desde entonces, a base de dinero fue reforzando el equipo con un único fin: ganar el primer título importante a nivel continental. El pasado domingo se escapó la primera oportunidad. El equipo parisino perdió 0-1 contra el Bayern de Múnich en la final de Lisboa. Muchos seguidores del equipo francés estallaron contra Neymar y Mbappé, las estrellas del equipo. Ambos llegaron en 2017 para dar ese salto de calidad definito y tres temporadas después esa inversión de casi 400 millones extra no se ha traducido en esa "linda Copa" que diría Leo Messi.



¿El Karma existe? Depende de para quién... Eso sí, algunos aprovecharon la oportunidad para cobrarse alguna deuda pendiente con el PSG, que hasta la fecha había sido un equipo temible en la competición. Eso sí, el comportamiento de los jugadores del PSG, especialmente de Neymar, no gustó a muchos aficionados durante el transcurso de la edición. Se burlaron del joven Erlin Haaland tras eliminar al Borussia Dortmund (con remontada incluida) en el Parque de los Príncipes. Al terminar aquel partido (2-0), los jugadores posaron sobre el césped imitando la celebración del 'Buda' que hacía el joven atacante noruego. Eso fue en octavos de final. Más tarde, ya en Lisboa... hicieron lo propio con el 'Papu' Gómez, atacante de la Atalante. "Baila como el Choupo" (alusión a la popular canción del argentino y a su baile); el jugador había sido el autor del decisivo gol en la prórroga para remontar a los italianos.





"Neymar se quedó en Hawaii"

Para los que dudan, aquí están las pruebas...



¡Claro que Maluma escribió "Hawái" para su ex, Natalia (actual novia de Neymar)!



¿Abrimos hilo? ?? pic.twitter.com/6mPqwPs9kO — Luis Gavi (@Luis_gavi) August 19, 2020

El brasileño subió una foto mofándose con un vaso de Red Bull, la marca patrocinadora del equipo alemán. Y claro... después de tantos tweets y tantas gracias... mucha gente esperó el tropiezo parisino en la final.Además de todos estos gestos,. El cantante, que llegó a ser íntimo amigo del brasileño en el pasado (hasta el punto de ir a sus míticas fiestas de cumpleaños para cantarle en directo) dejó de ser pareja de Natalia Barulich. De hecho, fue lEn este sentido,Y es que al parecer la pareja había compartido sus vacaciones en el archipiélago del Pacífico; nunca llegaron a subir una foto juntos, aunque se pudo apreciar como ambos estaban prácticamente en el mismo destino en fotos individuales. "Puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawaii de vacaciones...".(de otro tema). Todo un dardo envenenado... minutos después de la entrega de la misma.Algunos aprovecharon el impacto de las redes para comentar irónicamente que Ney se había quedado en Hawaii... porque no fue decisivo durante el partido ante los bávaros. Pero es que no fue suficiente.