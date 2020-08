Laporta atiza a Bartomeu y sospecha de una posible salida de Messi

Joan Laporta siempre ha sido caracterizado por ser una figura sin pelos en la lengua. Tanto en su etapa como presidente del Barça como fuera de la posición que ocupó en la disciplina culé. Por ello, aprovechando la crisis institucional y deportiva que está viviendo el club catalán, no dudó en lanzar dardos a los principales culpables de la situación actual.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, no tardó en reaccionar ante la salida segura de Suárez y la posible marcha de Messi. "¿Le han dicho a Suárez que no cuentan con él por teléfono? Me parece un acto de cobardía por parte del presidente y una falta de respeto al jugador. Esta forma de actuar es impresentable y perjudica la imagen del club. Me hace sospechar que quieren vender a Messi, lo que sería un error histórico", aseveró Laporta.

Cabe recordar que el exmandatario del Barça se halla en una carrera pre-electoral en la que busca las fórmulas para presentarse con un equipo potente que rediriga el rumbo azulgrana.