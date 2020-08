Messi comunica al Barça que quiere irse ya

Leo Messi ha comunicado al Barcelona que desea irse ya. Este mismo verano. El delantero, según ha podido confirmar El Periódico de Catalnuya tras una información de TYC Sports ha enviado un burofax al club azulgrana para abandonar el Camp Nou después de 20 años. Se ha abierto la guerra entre Messi y el Barça, de consecuencias imprevisibles. Leo se acoge a la cláusula y el club le ha respondido con la misma vía indicándole que quiere que continúe y acabe su carrera deportiva en el Camp Nou.



Quiere irse gratis, cansado como está de la actitud que ha tenido la junta de Bartomeu. Italia aparece como el primer destino para la estrella argentina ya que el Inter de Milán, con la fiscalidad tan favorable para los futbolistas, lleva tiempo trabajando en su contratación. Pero el Barça no está dispuesto argumentando que su contrato acaba en el 2021 y tiene una cláusula de rescisión de 700 millones de euros.



El documento enviado por la estrella ha causado "perplejidad" en las oficinas del Camp Nou, que no esperaban un movimiento tan brusco de la estrella, dispuesta a salir lo antes posible del Camp Nou. Si consigue salir gratis se le abrirían más escenarios porque clubs como el Manchester City o el propio Paris SG estarían dispuestos a recibirlo con los brazos abiertos.





Batalla legal

Decenas de aficionados culés piden a Messi que se quede ante las oficinas del club. Agencia ATLAS / EFE

El 'detonante Suárez'

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, el pelea!!!??????? pic.twitter.com/UnZsLNzI9S — Arturo Vidal (@kingarturo23) August 25, 2020

Se ha cansado Messi . Y ha decidido marcharse del Barça acogiéndose a una cláusula que existe en su contrato para ejecutar la salida del club. Una cláusula quesegún sostenía la directiva. Se podría entrar ahora en una encarnizada batalla legal entre la estrella y el club, que ve como el proyecto Koeman, tras un año en blanco, arrancaría sin Messi.Desea ejecutar su cláusula, dispuesto a irse, algo que no hizo en dos ocasiones.Pensó en irse en el 2016 al City de Guardiola, pero, finamente, se quedó. Ahora, en cambio, como ya le dijo a Koeman en su reunión estaba más fuera que dentro. Y él ya se ve fuera.El astro entiende, en cambio, que. Así se inicia el pulso entre la directiva y Messi, aunque la directiva sostiene que el contrato continúa vigente, dejando sin valor alguna esa cláusula.De ahí que Messi haya recurrido a un burofax para exponer oficialmente sus planes, algo que ya conoce el Barça, que, de momento, no ha emitido ningún comunicado. El despido de Luis Suárez , que le fue comunicado por teléfono por Ronald Koeman, ha sido el último argumento para el desencuentro entre el club y la estrella.Ha vistoy 24 horas más tarde enviaba el burofax para desvincularse del Barça, el club al que llegó cuando tenía 13 años. No había vestido ninguna otra camiseta en su carrera profesional y ahora libra un pulso descomunal con la junta. No quiere volver al Camp Nou aferrándose a que si no sigue el uruguayo, él tampoco.Con esta medida, Jorge Messi, padre y agente del delantero,, a la espera de acogerse a esa cláusula. Pero el Barça, a través de varias fuentes consultadas por este diario, sostiene que no tiene ningún valor. Puyol, el excapitán azulgrana, pidió "respeto y admiración" para su amigo Messi, mientras Arturo Vidal lanzó un mensaje mucho más belicoso: "Cuando acorralas a un tigre él no se rinde, él pelea".