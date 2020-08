LaLiga se posiciona en el 'Caso Messi'

No ha habido sorpresa. Messi no se ha presentado esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para pasar las pruebas PCR y médicas previas al inicio de los entrenamientos. El argentino ha cumplido con su palabra después de anunciar el sábado que no acudiría al primer día de esta breve pretemporada (la temporada comenzará a mediados de septiembre). De este modo, el atacante ha dejado plantado al club, que esperaba que lo reflexionara y acudiera, y no se ha presentado al primer día de la pretemporada; sí lo han hecho otros jugadores que están en la rampa de salida como Luis Suárez o Arturo Vidal.

El '10' lo tiene claro: quiere dejar el club este mismo verano, pero desde la entidad no están por la labor de consensuar una salida o de ponerle facilidades a su estrella. En Can Barça se remiten a la cláusula (700 millones) y Messi, que propuso sentarse a negociar una salida amistosa, se ha declarado en rebeldía. Ya no hay marcha atrás.

En toda esta polémica la sorpresa la ha dado LaLiga. La entidad se ha posicionado a favor del club culé y ha indicado que no concederá la baja federativa de Leo Messi si éste no acude a la sede de la entidad con su cláusula, al más puro estilo Neymar cuando se fue al PSG.

La entidad presidida por Javier Tebas, jurista de profesión, ha analizado minuciosamente el contrato de Messi con el Barça y tras extraer sus conclusiones le da la razón al equipo azulgrana. El contrato sigue "vigente" y LaLiga no autorizará el traspado del jugador a otro club "sin abonar previamente el importe" de su cláusula. Teóricamente Leo se amparaba en la cláusula liberatoria adjuntada a su contrato, pero ésta finiquitaba al concluir cada temporada y el famoso burofax llegó tarde.



Comunicado oficial de LaLiga

Tras analizar "las diferentes interpretaciones publicadas en los últimos días en distintos medios de comunicación, algunas contradictorias entre sí", LaLiga explicó que "el contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una cláusula de rescisión aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales", explicó el organismo.

Por ello, avisó de que "LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula".