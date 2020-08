Giuseppe Rossi vuelve a marcar un gol 846 días después

El exfutbolista del Villarreal y del Levante Giuseppe Rossi volvió a vivir las sensaciones de marcar un gol 864 días después de la última vez que mandó el esférico al fondo de las mallas. En el duelo que enfrentó a su actual equipo, Real Salt Lake City, y los Portland Timbers puso el 3-4 en el luminoso, saliendo desde el banquillo a falta de seis minutos para el final, y aportó para que su equipo empatase el enfrentamiento en el descuento.





91' Rossi gets his first MLS goal!!!!



4-3 pic.twitter.com/ryz0IcQHdU