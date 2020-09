La cumbre Bartomeu-Jorge Messi acaba sin acuerdo

Una imagen de Jorge Messi, el hombre del día en Can Barça

Una imagen de Jorge Messi, el hombre del día en Can Barça EFE

Lo de Leo Messi y el FC Barcelona... tiene «difícil» solución. Así lo manifestó Jorge Messi, padre y agente del futbolista, a su llegada a la Ciudad Condal por la mañana y así lo ha reiterado por la tarde/noche en la reunión que ha mantenido Josep Martía Bartomeu, presidente del club.

El encuentro ha terminado a las 21:00 horas sin acuerdo y todo sigue igual... un día después; Leo continúa en rebeldía y sin presentarse a su puesto de trabajo porque considera que ya no tiene contrato con el conjunto azulgrana y la directiva no le dejará salir si no llega con los 700 millones de su cláusula. Habrá más reuniones durante los próximos días.

Tal y como informó el diario SPORT, la reunión entre Bartomeu y Jorge Messi ha sido cordial, se realizó en las instalaciones del club y duró en torno a hora y media. El máximo directivo del club trató de convencer al padre del argentino de que se quede en el Barça e incluso le han ofrecido la renovación por 2 temporadas más, mientras que el representante del jugador ha pedido la carta de libertad alegando al burofax.



El City y el Real Madrid

Jorge Messi manifestó por la mañana que veía la continuidad de Leo en el club «difícil difícil» y que pese a que su intención es salir, «no hay nada con el City» y «no hemos hablado con Guardiola». El futuro del '10' trae cola y los madridistas también opinan. «¿Messi al Madrid? Tendría que tener cojones», ha dicho Kroos. Mientras, Sergio Ramos quiere que se quede. «Se ha ganado el derecho a decidir su futuro, pero no sé si lo está haciendo de la mejor forma. A nosotros nos gustaría que se quede porque queremos ganar a los mejores», ha indicado.