Primer gran problema para Unai Emery

Alberto Moreno puede haber dicho adiós a la temporada antes incluso de haberla iniciado. Una lesión de rodilla, como así avanza el diario Mediterráneo, le puede hacer estar KO prácticamente todo el curso y eso genera un contratiempo para el Submarino. Con Jaume Costa y Pedraza, la idea era dar salida a uno de los dos, pero ahora el escenario cambia si la lesión se confirma y el Villarreal no incorpora a otro lateral izquierdo antes del próximo mes. Por su parte, los problemas físicos no son nada nuevo para el andaluz, que la temporada pasada se perdió cerca de 20 encuentros. El próximo paso del jugador es la visita prevista a la consulta del doctor Ramón Cugat esta misma semana, con la idea de certificar el alcance real de esas molestias.

El lateral llegó el pasado curso después de unos años en Liverpool donde nunca consiguió rendir a un nivel demasiado alto. Problemas defensivos, alguno muscular y falta de confianza de los entrenadores acabaron por mostrar a un Alberto Moreno inseguro y con más errores de los esperados. A pesar de eso, el Villarreal apostó el curso pasado por él para renovar esa defensa que trajo consigo a Rubén Peña en el costado diestro, Albiol y Pau (de vuelta) en el eje de la zaga y él en el lateral izquierdo. Pero al final, apenas 18 partidos disputados en LaLiga. Buena aportación ofensiva y algunos errores atrás. En definitiva, la 2020/21 debía ser la que verdaderamente pusiera en valor su fichaje y en la que Alberto Moreno se desquitara de todas esas dudas, pero una lesión le puede dejar en el dique seco prácticamente todo el año, como así ha informado José Luis Lizárraga.

Para Unai Emery, Alberto Moreno de hecho era su lateral titular y la idea era encontrar salida a Jaume Costa o Pedraza, un contexto que ahora ha cambiado. El primero de ellos estuvo cedido en el Valencia la temporada pasada y tuvo un rol de complemento ante lesiones o rotaciones. De vuelta a La Cerámica, el lateral era consciente de que tenía difícil hacerse con un hueco en una temporada en la que además el equipo se ha reforzado fuerte y con un proyecto ambicioso. Por su parte, Pedraza se marchó al Betis la temporada pasada en busca de minutos y de ese 'cariño' que parecía, por sus declaraciones, no tener en el Submarino. Sin embargo, el jugador no respondió ante las expectativas ni el nivel esperado y no fue determinante en fase ofensiva, ni un seguro atrás. De hecho, el lateral cuando más ha rendido, después de su etapa en el Alavés, ha sido como carrilero, un sistema demasiado concreto para encontrar sus virtudes.