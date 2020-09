TyC: Messi se queda en Barcelona

El '10' ha estado muy cerca de abandonar la disciplina culé tras 17 años en el club; de hecho su padre y agente, Jorge Messi, viajó hace un par de días a la Ciudad Condal para negociar su desvinculación definitiva de la entidad.



Messi: Del burofax al "se queda"

Messi envió hace unas semanas un burofax a la directiva del club anunciando su intención de dejar el Barça. El jugador se amparó en su derecho unilateral a romper el contrato antes de finalizar cada temporada.



Desde el Barça consideraron que Leo no avisó a tiempo y dieron como renovado automáticamente hasta 2021 al jugador. Messi avisó tras el 2-8 y al considerar que pese a que la temporada terminaba teóricamente el 10 de junio, con el coronavirus y la ampliación de las competiciones todavía estaba a tiempo de pedir su desvinculación. LaLiga llegó a emitir un comunicado posicionándose a favor de la entidad culé. El lío estaba garantizado.Messi avisó tras el 2-8 y al considerar que pese a que la temporada terminaba teóricamente el 10 de junio, con el coronavirus y la ampliación de las competiciones todavía estaba a tiempo de pedir su desvinculación.



Bartomeu siempre fue claro: o la cláusula de 700 millones o no no se va. Y esa ha sido la postura del club, que no ha cedido en nada y no ha facilitado que Leo se pueda marchar con la carta de libertad, como así pretendía, al Manchester City de Pep Guardiola. Incluso le llegaron a ofrecer la renovación por dos temporadas más, hasta 2023.



Messi no quiere ir a los tribunales

Paralelamente, en España también han llegado noticias en forma de comunicado. Los 'Messi' han dado esta mañana otro paso contestando directamente a Javier Tebas. Que Leo se vaya a quedar no se pisa con la intención del entorno del jugador de remarcar mediante el escrito que ellos estaban en los cierto. Finalmente, siempre de acuerdo a TyC Sports, Messi ha decidido no hacer más daño y vista la imposibilidad de salir renuncia a ir a los juzgados. Messi, por tanto, cede "por el amor al club de su vida". Leo Messi ha recapacitado y no quiere tirar por la borda dos décadas ejemplares como culé: 634 goles, 731 goles y 33 títulos.



Pep Guardiola convenció a Messi