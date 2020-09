Joaquín presenta con orgullo el "Balón Pelón"

Los futbolistas Luka Modric, Saúl Ñíguez, Luis Suárez y Joaquín Sánchez se han sumado a la campaña solidaria de la Fundación Juegaterapia, que ayuda a los niños enfermos de cáncer a través del juego, con el lema "Este partido lo vamos a ganar".



La iniciativa tiene como protagonista al "Balón Pelón", un juguete que los jugadores han personalizado con mensajes dirigidos a los niños y que se comercializa para la obtención de fondos destinados a esta campaña y a otros proyectos de la fundación.





Orgulloso de presentar el #BalónPelón que he diseñado para la Fundación @juegaterapia ?



Juntos formamos el mejor equipo para ganarle el partido al cáncer infantil. pic.twitter.com/9sJ30PZn0B — Joaquín Sánchez (@joaquinarte) September 8, 2020

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha querido mandar un mensaje de "¡Ánimo, valientes!" en su balón a los niños afectados, a los que el uruguayo del Barcelona Luis Suárez recuerda que está "Prohibido rendirse", el atlético Saúl Ñíguez pide que "Nunca dejen de luchar" y el croata del Real Madrid les dice en inglés que las mejoras cosas nunca vienen fácil ("The best things never come easy").Además de sus mensajes,, por la que el balón se comercializa al precio de 14,95 euros en El Corte Inglés, Amazon y Juegaterapia.org.