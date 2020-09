Histórico | Ronaldo, supera los 100 goles con Portugal

El delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo alcanzó los 101 goles con la selección de Portugal con un doblete para doblegar a Suecia (0-2) en la segunda jornada de la Liga de Naciones, mientras que Francia remontó ante Croacia en la reedición de la final del pasado Mundial (4-2).











De esta manera, Cristiano, con 35 años, se convierte en el primer jugador de la historia en alcanzar al menos 100 goles con un combinado europeo, un logro que permite a los lusos liderar el Grupo 3 de la Liga A con seis puntos, los mismos que los de Didier Deschamps.



En el Friends Arena de Estocolmo, la expulsión de Gustav Svensson por doble amarilla justo antes del descanso encarriló el duelo para el cuadro de Fernando Santos, que se adelantó en la jugada posterior con una falta directa de Cristiano a la escuadra. Con ello, el exmadridista anotaba su gol 100 con la selección. Ya en el minuto 72, recibió un pase en la frontal del atlético Joao Félix y resolvió de manera brillante con una parábola que sorprendió a Robin Olsen.

Eu pensava que iríamos comemorar 100 gols hoje. Mas foram 101! Parabéns @Cristiano, por cada passo adiante em sua jornada!



I thought we were going to celebrate 100 goals today. But it was actually 101! Congratulations @Cristiano, as you reach new heights in your journey. pic.twitter.com/8XWmxDX7yE