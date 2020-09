Jorge Almirón podría quedarse sin entrenar al Elche

El Elche se enfrenta a un problema de gran magnitud a poco más de dos semanas para afrontar su retorno a Primera División. Jorge Almirón, al ser un entrenador procedente de fuera de Europa, necesita acreditar sus estudios de formación para poder dirigir en UEFA, además de haber ejercido como primer técnico, según indica la normativa española y adelantó el diario Sport.

Tal y como apunta el Reglamento General en torno a las titulaciones obtenidas fuera de España, "los entrenadores que hayan obtenido su titulación en el extranjero, a excepción de las asociaciones nacionales con convenios de Licencias UEFA, podrán actuar en clubs adscritos a competiciones de ámbito estatal y de carácter profesional, siempre que estén en posesión de 84 título equivalente al nacional y hayan ejercido, como titulares, en equipos de la máxima categoría de asociaciones nacionales afiliadas a la FIFA, por tiempo no inferior a cinco temporadas".

Sin embargo, el contexto es familiar para el argentino. En 2017, se quedó sin entrenar a la Unión Deportiva Las Palmas al no poder recibir la autorización del Comité Técnico de Entrenadores de la RFEF al no cumplir con "los requisitos mínimos exigibles para su capacitación como primer entrenador de un club de categoría nacional en España". No en vano, podrá sentarse en el banquillo del Camp Nou para la disputa del Joan Gamper de este sábado.