Álvaro González y Neymar también se enzarzan en las redes sociales

El delantero del Paris Saint Germain Neymar y el defensa español del Olympique de Marsella Álvaro González mantienen este lunes en Twitter su volcánico duelo de anoche, que terminó con la expulsión de la estrella brasileña.



Neymar, que se quejó repetidamente de que González le había proferido comentarios racistas, señaló en esa red social que fue fácil para el VAR captar su "agresión" a González. "Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome 'mono hijo de puta'... Yo fui expulsado ¿y él?", añade el delantero del PSG, quien vio una tarjeta roja después de que los responsables del VAR pidieran al árbitro del encuentro que revisara una imágenes en las que Neymar cacheteaba repetidamente la cabeza de González.





VAR pegar a minha "agressão" é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de "MONO HIJO DE PUTA" (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?