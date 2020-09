¿Francisco Franco o Santiago Abascal? El troleo de la afición cadista con el nuevo nombre del estadio

Los aficionados cadistas han decidido trolear al ayuntamiento gaditano con el nuevo nombre del estadio del club, con el objetivo precisamente de protestar por el cambio de nomenclatura que propuso el consistorio. En base a esto, los seguidores del cuadro amarillo eligieron en tercer lugar de la votación a Santiago Abascal como denominación del campo del Cádiz en sustitución del Ramón de Carranza, mientras que el nombre de 'Estadio Francisco Franco' recibió más de 200 votos, siendo las cuarta opción con más papeletas. En primer y segundo lugar salieron ganadores los nombres de Ramón de Carranza y Carranza, pero no han sido aceptadas porque la intención del ayuntamiento es cambiar la denominación actual.

Juan Antonio García, presidente de la Federación de Peñas del Cádiz, declaró en Lavozdigital.es que se negó a votar entre las propuestas que han salido. "Ya me da igual que nombre salga porque yo le voy a seguir llamando Estadio Carranza. No me siento identificado con cualquiera de los nombres que han salido. No me identifico en absoluto y por eso no voté. Es difícil sentirse identificado con alguno de esos nombres", indicó.

Finalmente, el ayuntamiento gaditano, donde gobierna José María gonzález 'Kichi', ha descartado las opciones con más votos por no ajustarse a lo que se busca y ha llevado a cabo una criba en la que únicamente han quedado una lista de ocho nombres disponibles, entre los que se encuentran estadio, estadio de La Laguna (barrio donde está situado el coliseo cadista), Ciudad de Cádiz o Bahía de Cádiz.