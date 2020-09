Castalia debe ser un fortín para asegurar la permanencia

El conjunto castellonense se mide en Castalia a un Málaga en horas bajas en la segunda jornada de LaLiga SmartBank. El templo 'orellut' volverá a recibir a un rival en el fútbol profesional tras diez años de espera y el combinado albinegro buscará conseguir la segunda victoria de la temporada después de vencer en su debut a la Ponferradina por 1-2. El equipo dirigido por Óscar Cano afronta el encuentro con confianza y buenas sensaciones, por lo que todo apunta a que el técnico granadino repetirá el mismo once que eligió en el Toralín a excepción del guardameta Álvaro Campos, que es duda tras lesionarse en la primera jornada. No obstante, Cano no podrá contar aún con Igor Zlatanovic, último fichaje del club albinegro procedente del RCD Mallorca.

Por su parte, el Málaga llega al choque tras perder ante el Tenerife en su debut y con trece futbolistas profesionales en su plantilla. El club malacitano atraviesa una situación económica complicada, ya que está sumergido en un ERE (despido colectivo) y ha tenido que desprenderse de la mayoría de los jugadores que formaban la base del equipo. Con un conjunto formado principalmente por canteranos y una entidad gestionada por un administrador judicial, los blanquiazules intentarán sumar sus primeros puntos del año y cambiar la cara.

Cabe destacar que el Castellón nunca ha conseguido el triunfo frente al Málaga en partido oficial, a pesar de que se ha enfrentado al cuadro andaluz en cuatro ocasiones. En Castalia, los boquerones han ganado los dos encuentros que han jugado. El primero por 0-1 en la temporada 2006-2007 y por 2-3 en el curso siguiente. En la Rosaleda, los 'orelluts' empataron a cero en su primera visita, mientras que cayeron 3-1 en la campaña posterior (2007-08).



Óscar Cano: "El objetivo es llegar a los 50 puntos"

El técnico albinegro manifestó en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde que no piensa más allá de la permanencia, ya que lo importante es "llegar a los cincuenta puntos y eso es lo que hay en el punto de mira". En base a esto, el entrenador andaluz recalcó que "el Castellón está en el grupo de los aspirantes a no caer descendidos en el año del debut", por lo que todos los puntos que sean capaces de conseguir ahora les van a servir como tabla de salvación cuando llegue "la marejada".

Por otro lado, el granadino valoró el estado actual del Málaga. "Espero un equipo muy competitivo, producto también de esa humana condición de reivindicarse ante la dificultad y pese a los problemas extradeportivos que le rodean", agregó Cano. Por último, el entrenador de la disciplina castellonense destacó el valor de los aficionados. "Sin poder estar se ha colgado el cartel de no hay billetes y eso dice mucho de nuestra gente".