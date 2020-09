"El club trabaja también en opciones de refuerzo, pero no estamos con una necesidad"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, indicó este viernes en la rueda de prensa previa a partido en La Cerámica ante el Eibar que el conjunto de José Luis Mendilibar es un rival "diferente" y que les va a exigir mucho. "Es un rival diferente, por lo que debemos adaptarnos y que ellos no impongan su juego. Debemos tener la capacidad para ser nosotros los que llevemos el dominio. Mucho balón parado, mucha disputa, y esa va a ser la exigencia", añadió el técnico del Villarreal. Emery explicó que deberán estar concentrados a balón parado y en segundas jugadas y, sobre todo, tener paciencia "para que se juegue menos a lo que ellos quieren". "Dominan la presión cuando el rival tiene el balón, a través de una presencia muy alta y muy efectiva, y en el robo y la transición. Con el balón ellos son capaces de progresar con pocas combinaciones, por lo que en el juego de dividir jugadas y presionar otra vez, lo hacen muy bien", añadió.



Emery reconoció que frente al Huesca mejoraron aspectos de pretemporada, pero no dio la sensación de que tenían "el cuajo necesario" y señaló que ahora están mejor tras el trabajo de esta última semana. "Creo que estamos mejor, y creo que podemos imponer nuestra idea de juego, por lo que espero poder alcanzar los tres puntos desactivando su juego, encontrar el nuestro, y teniendo más acierto arriba", indicó. El técnico vasco reconoció que jugar sin público es extraño, pero que deben adaptarse a esta situación ya que juegan en casa y están obligados a sumar los tres puntos de local. "Debemos ser más intensos, con más llegadas que el rival y adaptarnos a esto. Todo se escucha, hay que tener cuidado con los mensajes, ya que también te escucha el rival y es conocedor de lo que quieres hacer, por lo que debemos tener cuidado", señaló.

Sobre los jugadores disponibles para el choque, Emery señaló la baja de Rubén Peña y la entrada de Funes y Estupiñán a la lista de convocados, además de añadir que la adaptación de Estupiñán es buena y que tiene opciones de jugar de inicio. "Lo de Rubén (Peña) esperamos que no sea mucho, pero al menos mínimo esta semana y una más, no creemos que vaya más allá. Bacca trabaja muy bien, lo veo muy implicado y el médico habla de darle el alta médica el lunes", explicó Emery, quien sobre Coquelin indicó que entrena normal, con cierta precaución, pero que el doctor afirma que está bien y el jugador quiere jugar.

Emery también habló de Take Kubo y señaló que necesita adaptación y que está muy contento con él. "Trabajamos en un proceso partido a partido. Creo que si juega está preparado y va a mejorar seguro cada partido. Take va a jugar muchos partidos, por lo que sabemos que cuando vaya creciendo, va a ser muy importante", indicó. El técnico del Villarreal señaló que no cierra el mercado mientras esté abierto y que siempre puede llegar o salir alguien. "Pese a ello, estoy contento con lo que tengo. Hay situaciones de salidas y el club trabaja también en opciones de refuerzo, pero no estamos con una necesidad", admitió.