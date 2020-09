Albiol con máscara y Jorge Cuenca en Miralcamp

El defensa internacional del Villarreal, Raúl Albiol, no será finalmente intervenido quirúrgicamente de la fractura de tabique nasal sufrida este sábado, pero deberá llevar protección a partir de ahora, según informaron fuentes del club. Albiol se fracturó la nariz tras recibir una patada de su compañero Sergio Asenjo, guardameta del equipo, en el minuto 77 del encuentro Villarreal-Eibar disputado en La Cerámica y que finalizó con triunfo local por 2-1. Tras el golpe, el futbolista fue trasladado al hospital 9 d'Octubre de Valencia para que le fuera diagnosticado el alcance de la lesión y se decidiera sobre si era necesaria o no la operación. El club informó ayer de que al jugador se le ha hecho «una reducción de la fractura de tabique nasal y sutura» por parte del otorrinolaringólogo. «En principio no será necesaria la cirugía. Se encarga mascarilla para entrenar/jugar con protección. Pendiente de evolución en la semana», concluye el comunicado del Villarreal.

El anuncio sin duda es una buena noticia para la entidad amarilla dentro del contratiempo que supone una lesión y se produce en una semana en la que el club anunciará el fichaje de Jorge Cuenca, central diestro joven y de máxima proyección que llega a Vila-real procedente del FC Barcelona.

Cuenca, que se entrenaba a las órdenes de Koeman, será traspasado al Villarreal (el acuerdo, que incluye una opción de recompra para el club azulgrana, está cerrado y tan solo falta la rúbrica) y empezará de forma inmediata entrenándose a las órdenes de Unai Emery, si bien no se descarta una cesión antes del cierre del mercado. Según adelantó el diario Sport, el central del Barcelona ya se desplazó el sábado hasta Vila-real para firmar un contrato que le vinculará al 'Submarino amarillo' durante las próximas cinco temporadas.

Cuenca, internacional Sub'21, estaba en dinámica del primer equipo barcelonista tras jugar desde su fichaje en 2017 en el filial azulgrana. Tuvo 45 minutos frente al Nàstic y ya no jugó en el segundo amistoso de pretemporada ante el Girona. Su llegada además se produce apenas semanas después de que llegase 'Dela' procedente del Castilla casi en idénticas circunstancias, otro futbolista que ocupa la demarcación de central diestro.

Se da la circunstancia de que la demarcación de central diestro era la que el Villarreal quería reforzar semanas atrás, pero ahora mismo se cuenta ya con seis centrales y cuatro potenciales para jugar por la derecha contando a los mencionados 'Dela' y Cuenca, que se unen a Chakla, Albiol, Funes Mori y Pau Torres.

'Dela' empezará en el filial; Cuenca empezará en el primer equipo aunque si no convence a Unai no se le ve jugando en Segunda B y saldrá cedido; Chakla fue el elegido para sustituir a Albiol tras su lesión; y Funes Mori, recién recuperado de una lesión, de momento no ha contado. Al menos uno tiene que salir antes del cierre del mercado.

Ahora Emery deberá decidir a corto plazo para el próximo partido si dar continuidad a la pareja habitual compuesta por Pau Torres y Albiol (en función de si el de Vilamarxant se entrena con la máscara y a que nivel lo hace) o por contra da entrada a Chakla, Funes Mori o incluso a Cuenca, cuyo fichaje se debe anunciar en breve.

El equipo juega la próxima jornada su primer encuentro a domicilio en el Nou Camp. Será a las 21:00 horas ante un rival de máximo nivel que debuta en LaLiga y que, pese a estar inmerso en un convulso clima, sin duda será una piedra de toque para empezar a calibrar las aspiraciones reales que tiene este Villarreal que, pese a empezar con dudas en su empate ante el Huesca en La Cerámica, ante el Eibar mostró el carácter necesario para sobreponerse al tanto armera en la reanudación y remontar para lograr el primer triunfo.