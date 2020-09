¿Qué miedo tenía Tata Martino con Messi?

Andoni Zubizarreta ha validado una de las frases célebres de Gerardo 'Tata' Martino con Leo Messi durante su etapa en el banquillo del FC Barcelona. El ex portero ha tenido una charla con Vicente del Bosque en El País en la que confirma que el entrenador temía una llamada del '10' al presidente.

"El Tata, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé", explica Zubizarreta. Además tanto el ex seleccionador como el ex portero hablan de la imagen que no ha sabido transmitir Messi: no ha sabido mostrar la imagen de un jugador de barrio, es decir, la de ser muy buen compañero, tener buen comportamiento en el club para ser un futbolista ideal. Su gran problema es que compite contra si mismo".