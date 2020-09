El Sevilla no acepta la oferta del City por Koundé

El Sevilla no acepta la oferta del City por Koundé EUROPA PRESS

El director deportivo del Sevilla FC, Monchi, ha confirmado que no aceptarán ninguna oferta de dinero o de dinero más Otamendi por Koundé. Por ello, la opción de ver de nuevo al exvalencianista en LaLiga se esfuma de momento...

"Dudo mucho que Koundé haya llegado a un acuerdo con el Manchester City; tiene trato con el Sevilla FC. Ya te digo yo que no ha llegado a ningún acuerdo. Tenemos la posibilidad de decirle que no a una oferta que multiplica por más de 2.5 el precio de un jugador que hace un año todos decían que era caro. Si hemos dicho que no es porque podemos", ha manifestado en rueda de prensa.

El rumor de la posible salida de Otamendi surgió hace unos días a través de la prensa sevillana. Fue entonces cuando se informó que el City buscaba un central, quizás por la posible salida de Eric García rumbo al City. En la terna también se encuentran nombres como el del atlético Giménez, aunque la opción del colchonero se ha enfríado por un contratiempo.

También se especuló con la opción Koulibaly del Napoli, aunque esa opción era más compleja. Sea como sea, el cuadro inglés quería deshacerse de Nico Otamendi para prescindir de su alta ficha. El Sevilla FC ha rechazado la oferta del equipo de Guardiola, que incluso puso encima de la mesa más de 60 kilos por el central francés, una de las revelaciones del pasado curso.