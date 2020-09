Neymar se suma a los 'rajes' contra Bartomeu

Que Leo Messi se quede en el Barça en contra de su voluntad y que ya hayan pasado unas semanas desde su amago de adiós al City no ha calmado la situación de tensión entre el '10' y Josep María Bartomeu. El presidente del conjunto culé evitó la marcha del atacante, pero la crisis institución y deportiva en Can Barça es total.



El último detonante ha sido la salida de Luis Suárez. El uruguayo, una de las 'vacas sagradas' fue desde el primer momento descarte de Koeman. Pasaron las semanas y el charrúa nunca entró en dinámica grupal con el holandés hasta que se gestionó su traspaso al Atlético de Madrid. A priori, la despedida del uruguayo del conjunto azulgrana fue emotiva. Luis Suárez se marchó entre lágrimas, pero en su adiós dejó algún 'recadito' a Bartomeu, con quien no compartió mesa (como sí había hecho en la despedida de Rakitic días atrás).



Pues bien, este viernes ha sido el primer día sin el uruguayo en el vestuario y su íntimo amigo Leo Messi ya le extraña en el equipo. Hasta el punto de aprovechar que su cabreo sigue activo y el adiós de su colega para volver a atacar a Josep María Bartomeu como en aquella entrevista que dio para explicar los motivos de su decisión de seguir como culé.



La rajada de Leo Messi ha sido a través de Instagram. Clara y concisa: el astro argentino no esconde su cabreo, aunque asegura que ya no le sorprende nada de lo que haga Bartomeu, a quien le crecen los enanos. Cabe reseñar que el directivo, además de los problemas con los jugadores o con Koeman (que pide fichajes), está inmerso en una moción de censura que sigue adelante y podría dejar el cargo en cuestión de semanas.



Neymar se une a las críticas contra Bartomeu

Al post de Leo Messi han reaccionado dos exfutbolistas del FC Barcelona. El primero, Neymar Jr., y añadió a su comentario una cara en forma de emoji de resignación.