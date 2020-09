¡Vaya rajada de Messi contra el Barcelona!

Leo Messi quiere dejar el FC Barcelona, está claro. El astro argentino tuvo un enfrentamiento con la directiva hace algunas semanas porque consideró que podía abandonar el equipo gratis, algo que ni su contrato ni la ley podían permitir. Ahora, con un curso por delante (presumiblemente el último con los del Camp Nou), Messi ha decidido que no se va a callar. Sea escrito por él o alguien de su confianza, las RRSS del argentino han colgado un mensaje de despedida a Luis Suárez en el que añade una buena rajada contra el club que preside Bartomeu:

"Ya me venía haciendo la idea pero hoy entre? al vestuario y me cayo? la ficha de verdad. Que difi?cil va a ser no seguir compartiendo el di?a a di?a con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extran?ar muchi?simo. Fueron muchos an?os, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los di?as juntos.

Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho ma?s enfrentarte. Te mereci?as que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores ma?s importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada.

Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafi?o. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo".