Samuel Umtiti, con novias, podría volver con su ex

Samuel Umtiti fichó por el FC Barcelona en la temporada 16/17. Tras cuajar dos buenas temporadas que hicieron de él uno de los mejores centrales del mundo y le sirvieron para destacar como internacional con Francia, no queda ni rastro de lo que fue. Ahora, con el club intentando liberar masa salarial por todos los medios, su salida parece segura. Novias no le van a faltar e incluso ahora se apunta que podría volver con su ex.

El Lyon está trabajando en la posible vuelta del internacional francés del Barcelona Samuel Umtiti, que podría concretarse como una cesión antes de que concluya el mercado, el 5 de octubre, y ha establecido contactos con el entorno del defensa central, según 'L'Équipe'.

El diario deportivo afirma que la dirección del Lyon ha tenido en cuenta le voluntad del entrenador, Rudi García, de hacerse con los servicios de Umtiti (26 años), que tiene contrato con el Barça hasta 2023.

El equipo francés se ha puesto en contacto con el entorno del futbolista para sondear el interés que podría tener en volver a vestir la camiseta del equipo con el que inició su carrera profesional y que defendió durante seis temporadas hasta que se fue al campeonato español.

No obstante, la operación presenta una serie de complicaciones, empezando por el propio estado físico del jugador, que ha tenido molestias recurrentes en una rodilla, y por el freno que supone el elevado salario que tiene actualmente en el club catalán.

Tener que asumir una remuneración tan elevada ha sido uno de los motivos que hasta ahora han bloqueado al Lyon.

Por el lado del Barcelona, la suerte de Umtiti podría estar vinculada a la voluntad de la dirección blaugrana de contratar al holandés Memphis Depay.

Recientemente el Barcelona había explicado que no tenía dinero suficiente para ficharlo. Pero según "L'Equipe", las cosas podrían cambiar con los ingresos logrados con la marcha de Nelson Semedo al Wolverhampton y la rebaja salarial que supuso el pase de Luis Suárez al Atlético de Madrid.

Para el Lyon, Umtiti podría darle una de las cosas que le falta, liderazgo. Para el defensor zurdo, sería la ocasión de relanzar su carrera y de abrir así la posibilidad de una nueva fase como internacional con los "bleus".