Piqué insulta a un colaborador de Pedrerol para defender a Casillas

Gerard Piqué no puede evitarlo. Tras un tiempo alejado del ruido de las redes sociales, ha decidido volver con fuerza. Y ha decidido hacerlo con su estilo propio, concretamente insultando a un periodista deportivo y metiéndose con su físico.

El central español respondió a un tuit de Iker Casillas en el que el exguardameta del Real Madrid lamentaba las críticas hacia su figura de Juanma Rodríguez, tertuliano de 'El Chiringuito' y especialmente obsesionado con el FC Barcelona.

Casillas, cada vez más protagonista en las redes una vez que tuvo que dejar el fútbol en mayo de 2019 y tras fracasar en su carrera por la presidencia de la RFEF, respondió a un tuit en el que el citado periodista cargaba contra él. "Que dice Casillas que su suplencia con Del Bosque fue deportiva y su suplencia con Mourinho fue personal. Olvida decir que Del Bosque acabó hasta el gorro de él, que no asumió su suplencia. Y que, para personal, la campañita de algunos periodistas amigos suyos contra Mou", escribió Rodríguez.

La réplica de Casillas, uno de los mejores porteros de la historia del Real Madrid y de LaLiga, decía así: "¿Alguien me puede decir quién es este señor? No tengo el gusto de conocerle en persona pero veo que me tiene una estima desmedida", se preguntaba el de Móstoles con ironía.

Piqué quiso responder de forma breve y escueta a la pregunta de Casillas: "Gargamel". Metiéndose con el físico de Juanma Rodríguez como personaje parecido al malo de Los Pitufos. En este sentido, usó el mismo insulto que ya había empleado con el mismo periodista Cristobal Soria.