Monchi prepara un golpe definitivo para reforzar al Sevilla FC

La falta de gol preocupa en Nervión: Julen Lopetegui solo dispone de tres delanteros y no cuenta con Carlos Fernández o al menos no le ha dado bola durante la pretemporada y el inicio de la competición (debut liguero y Supercopa de Europa). El ex del Granada no entró en la lista para visitar el Carranza supuestamente por molestias físicas, aunque son muchos los rumores sobre una posible salida del canterano.

A ello ha de sumarse la falta de gol de En-Nesyri, muy cuestionado por fallar dos claras acciones en la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich, y la irregularidad de Luuk de Jong.

Es por ello que Monchi, director deportivo del equipo andaluz, está peinando el mercado con la intención de reforzar al equipo en esta posición si surge alguna operación interesante. Y en este sentido, el atacante Raúl de Tomás acapara todos los focos.

El atacante del cuadro catalán no quiere jugar en Segunda pese al potente proyecto que ha formado su equipo de la mano de Vicente Moreno. El conjunto perico pagó 22 millones de euros para ficharle del Benfica el pasado mercado invernal, pero su irrupción no frenó el descenso del equipo. Y ahora el ex del Real Madrid quiere salir y su agente lo está ofreciendo a clubes como el Sevilla FC según apunta Radio Sevilla.



Dejen salir antes de entrar

El primer condicionante que tendría que ocurrir para que RDT llegara al Sevilla FC sería la salida de Carlos Fernández. A partir de ahí, si se produce, el atacante podría tirar de letra pequeña para jugar en el Sánchez Pizjuán. Pese a ser el fichaje más caro de la historia del Espanyol y tener contrato en vigor hasta 2026, Radio Sevilla explica que el ariete tiene una cláusula en su contrato que especifica que puede salir cedido si el club por el que 'ficha' le paga la ficha completa.