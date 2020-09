Prohibido volver a despistarse

Unai Emery dijo en la previa de la cuarta jornada de LaLiga que no se siente «presionado», sino «exigido». Hay una diferencia grande, pero un trasfondo en común: tiene que ganar al Alavés en La Cerámica. Y más después de la imagen del equipo en el Camp Nou, donde en media parte el equipo 'groguet' echó por por la borda el trabajo de toda una semana cuando se marchó al descanso 4-0.

En definitiva, el ambicioso proyecto de Emery puede fallar ante el Barça, pero no dejarse golear de esa forma ni transmitir la sensación de equipo que baja los brazos o regala puntos con tal facilidad. O al menos no puede permitirse partidos como el de Barcelona si pretenden aspirar a estar entre los cuatro primeros de la clasificación liguera.

Con la lección aprendida, ya no hay margen de error (y menos contra equipos con objetivos mucho más modestos como el Alavés) y el equipo amarillo buscará reencontrarse ante el cuadro de Pablo Machín. Los babazorros tampoco aterrizan en La Cerámica pletóricos: solo suman un punto en su casillero tras un empate y dos derrotas en el campeonato y a ello se le suma la posible baja de su atacante Joselu; el ariete acaba de ser padre y nadie sabe a ciencia cierta si podrá estar a disposición este miércoles por el protocolo que exige dos PCR negativas antes de reincorporarse al equipo.

La mala noticia en clave 'grogueta' es la reciente lesión de Francis Coquelin, titular en todos los partidos hasta la cita. El francés cayó de la lista por una rotura muscular en los isquiotibiales y estará fuera cuatro semanas. Por ello se espera que Iborra parta de inicio junto a Parejo, del que se espera mucho más protagonismo tras unas semanas de ausencia de liderazgo en la medular.

Emery podría dar entrada, por primera vez como titular, a Kubo. El nipón está llamado a ser importante en el ataque del Submarino y Samu Chukwueze podría cederle su puesto en una semana de tres partidos. Por lo demás, se espera a los habituales en el once. Asenjo en portería, Mario y Estupiñán en los laterales sin los lesionados Rubén Peña, Alberto Moreno y Pedraza; Albiol y Pau en la zaga, Parejo e Iborra en el pivote, Moi y Samu o Kubo en los costados y el goleador Gerard Moreno junto a Alcácer. Por parte del equipo visitante, la única baja es Tomás Pina.



Alineaciones probables para el Villarreal CF - Dep. Alavés