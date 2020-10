Semedo se moja sobre el 'Caso Messi"

Nelson Semedo, exfutbolista del Barça y nuevo jugador de los Wolves tras cerrarse uno de los traspasos del verano, analiza para DAZN su paso por España y destaca que: "En Barcelona disfruté bastante de mis compañeros. Hice muy buenas amistades ahí, amistades que voy a llevar para toda la vida. Hago un balance positivo, creo que ha sido bueno. Gané cuatro trofeos, si no me equivoco, y jugué casi 150 partidos en tres años, que es muy complicado en Barcelona. Ha sido una experiencia muy buena para mi".

Además, el lateral comenta que "podría haber jugado más, pero el Barcelona es un nivel muy alto y todos los jugadores son muy buenos". Y confiesa que: "No llegué al nivel que quería, me tuve que adaptar a un juego totalmente diferente al que estaba acostumbrado". Y es que, según Semedo: "Es un estilo de juego bastante complicado. No es fácil adaptarse ahí. Yo al final pude adaptarme porque me ayudaron bastante mis compañeros, pero es difícil adaptarse al fútbol del Barça".

El defensa portugués también comparte sus impresiones sobre Messi y su situación con el equipo: "Le tengo como amigo también y entiendo su parte. Es un jugadorazo, una persona muy buena. Ha dado bastante al club también, y el club a él. Tome la decisión que tome, él sabe porqué lo está haciendo y va a ser bueno para él".



La entrevista completa ya está disponible en la plataforma. Además, en DAZN se puede acceder a contenidos originales de fútbol inglés como 'Un técnico imparable', una entrevista con José Mourinho en la que comenta lo que ha supuesto el traspaso de Gareth Bale al Tottenham; o 'Amor a primera vista', que recuerda el momento en el que Klopp sustituyó a Rodgers en el Liverpool en 2015.

Además, DAZN ofrece los mejores encuentros de la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup y la Sky Bet Championship en directo y a la carta. El Wolves de Nélson Semedo se mide al Fulham este domingo, 4 de octubre, en un partido que se podrá seguir en la plataforma (15:00 h).