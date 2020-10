Un empresario español quiere comprar un equipo histórico del fútbol inglés

Un empresario español ha hecho una oferta por comprar un club de fútbol inglés. Se trata del Wigan, equipo que la temporada pasada perdió la categoría y ahora está en la tercera división, la League One, después de descender de la Championship.

El Wigan atraviesa en estos momentos graves problemas económicos y por ello el empresario José Miguel Garrido Cristo ha hecho una oferta para quedarse con él. Este empresario madrileño, afincado en Inglaterra, ya reflotó en su momento el Albacete, que adquirió por una cantidad simbólica cuando estaba al borde de la desaparición, y logró sanearlo desde el punto de vista económico y ascenderlo a Segunda División. Después lo vendió a la empresa Skyline.

Poco después apareció como cabeza visible de un grupo inversor que tenía la intención de hacer lo mismo con el CD Castellón, es decir, reflotarlo, pero en el club albinegro solo estuvo catorce meses. Con él al frente el Castellón casi descendió a Tercera división y finalmente segunda b y vendió sus acciones a Vicente Montesinos, actual propietario del equipo de La Plana, por 2,3 millones de euros.

Garrido Cristo también intentó entrar en el accionariado del Elche o del histórico Recreativo de Huelva, otro equipo con problemas económicos. Si entró en el Tenerife después de comprar 5.360 acciones mediante la empresa Only One Way. Sobrino del famoso domador de animales, Ángel Cristo, desde el punto de vista empresarial y a través de mercantil Thesan Capital, se dedica a comprar empresas cuya situación financiera es muy débil para tratar de reflotarlas, si no lo logra, las liquida.

