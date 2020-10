El Castellón resiste y doblega a un Leganés que no encontró el gol

El Castellón consiguió su primera victoria de la temporada en Castalia (2-0) y se situó en la zona tranquila tras resistir los envites de un Leganés que en la segunda mitad se volcó sobre la portería local.

El Leganés salió imponiendo su juego y haciéndose con el control del balón ante un Castellón que no conseguía tocar la pelota, algo a lo que no está acostumbrado ya que el equipo de Óscar Cano es de hacerse con la posesión, objetivo que no logró, pero sí que evitó sufrir excesivas ocasiones de peligro durante los primeros minutos.

Fue el equipo local el que, una vez superaba la presión arriba que hacía el Leganés, el que buscaba la meta rival, mediante un Jorge Fernández que se mostraba muy activo. No concedió penalti el árbitro tras un mal despeje de Rodri Tarin en el que el balón impactaba en su brazo. También tuvo su opción con un disparo de Rubén que rechazaba Diego Conde en una fase en la que poco pisaba el área del Castellón el cuadro de José Luis Martí.

Y en esas que el Castellón puso un balón cercano a la portería rival desde la banda derecha. El centro de Muguruza fue peinado por Ignasi Miquel que lo desviaba e introducía en su meta, poniendo en ventaja a los castellonenses.

Salió decidido en la segunda mitad el Leganés a buscar la igualada. El dominio del balón fue total y, por momentos, también el asedio sobre la portería castellonense. Los visitantes lo intentaban una y otra vez, bien por bandas o a balón parado sin encontrar el camino del gol.

Ya fuera Óscar Whalley o Lapeña, el Castellón evitaba cada acometida del equipo visitante. La más cercana fue la de Omeruo en un saque de córner que vino precedido de una gran intervención de Whalley. Sin embargo, en ese lanzamiento posterior tuvo que entrar en juego el VAR para anular el tanto porque el balón había salido por línea de fondo en el golpeo desde la esquina.

Óscar Cano movió ficha desde el banquillo y los cambios le dieron oxígeno a un Castellón que logró en el tramo final alejar el balón de su portería y controlarlo en campo del Leganés. Su capacidad de resistencia tuvo el premio del segundo gol, obra de Zalatanov, que disputaba sus primeros minutos y anotó tras una buena combinación con Fidalgo mediante un disparo ajustado al poste.





- Ficha técnica:

Whalley; Muguruza, Satrústegui, Lapeña, Delgado; Carles Salvador, Rubén Díez Gus Ledes, m.61), Jorge Fernández (Fidalgo, m.76), Marc Mateu, Señé y Jordi Sánchez (Zalatanovic, m.76).Diego Conde; Rodri Tarin (Palencia, m.66), Lasure, Omeruo, Ignasi Miquel; Rubén Pérez, Gaku (Rubén Pardo, m.76), Eraso (Javi Avilés, m.46); José Arnáiz (Juan Muñoz, m.81), Sabin Merino (Santos, m.66) y Borja Bastón.1-0, m.30: Miquel, en propia porteria. 2-0, m.92: Zalatanovic.Vicandi Garrido (Comité vasco). Amonestó a Jordi Sánchez y a Muguruza por el Castellón y a Borja por el Leganés.Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Smartbank disputado sin público en Castalia a 24 grados de temperatura.