Las 5 claves y curiosidades de la jornada

Las 5 claves y curiosidades de la quinta jornada de LaLiga Santander fueron:



1. Un líder que sabe sufrir

Repitieron protagonismo, con el permiso de un Luka Modric soberbio con la batuta, Thibaut Courtois con sus paradas decisivas y el brasileño Vinicius extendiendo una racha goleadora inédita. Nunca había marcado en dos partidos de Liga seguidos, en cuatro días en los que pasó de quedarse sin minutos a ganarse la titularidad. Su tanto refleja la ganancia de confianza en el golpeo de un futbolista al que se le hacía de noche cuando tenía que definir. Si no hubiese fallado lo que no puede perdonar en la segunda parte el Real Madrid no habría tenido su dosis de sufrimiento frente al Levante en el asalto al liderato en solitario. Le falta regularidad en su juego para recuperar la autoridad que le hizo ser campeón de la última Liga.



2. Primer empate de Koeman

El Sevilla bajó de la nube al Barcelona de Ronald Koeman, que a base de buen fútbol e intensidad colectiva había vuelto a poner en un primer plano el fútbol por delante de la crisis que marcó el verano. La primera vez que Julen Lopetegui puntuó en un Camp Nou donde vivió su sentencia en un clásico dirigiendo al Real Madrid y fue goleado con el Sevilla, destapó desde un planteamiento táctico perfecto las primeras carencias del conjunto azulgrana. Le faltó energía, le costó robar y no leyó bien el partido ante el bloque sevillista que por momentos mereció más y fue frenado por la madera. LaLiga llama a equipos que estén preparados a pelear el título a Real Madrid y Barça. Con este nivel, si tiene continuidad en su rendimiento, el Sevilla plantará cara.



3. Del empacho a la nada

La semana en la montaña rusa rojiblanca confirma un problema de gol de un Atlético de Madrid que pasa del empacho goleador ante el Granada, hasta seis goles de una tacada, a la nada absoluta, sin un solo disparo a puerta, frente al Villarreal en 94 minutos de juego. Dos empates consecutivos sin gol frenan en seco a los de Diego Simeone, que debe encontrar soluciones desde la pizarra al atasco ofensivo de su equipo. Cuando brilla menos la estrella de Joao Félix se apaga por dentro el equipo rojiblanco que tampoco encuentra por fuera los jugadores adecuados para poner balones de gol a un rematador de área como Luis Suárez. El problema no es de jugadores. El Cholo los tiene para luchar por todo y está obligado a dar ese paso adelante en personalidad para ejercer dominio, crear ocasiones y firmar resultados que le metan de lleno en la pelea por el título.



4. De Pellegrini a Cervera

Las palabras del chileno Manuel Pellegrini tras la derrota del Real Betis ante el Real Madrid, con una crítica abierta contra el VAR y el colegiado, provocaron la apertura de expediente de la Federación española a través del Comité de Competición y un precedente. Los técnicos y jugadores saben donde está el límite con el nuevo reglamento y la sanción, de cuatro a doce partidos, a la que se exponen. Retoma el testigo Álvaro Cervera tras ver como un derribo sobre Perea no fue interpretado penalti por Alberola Rojas. "No ha querido pitar el penalti, no tiene explicación. Solo hay tres personas que no lo han visto". El Cádiz fue salvado por su portero ante el Granada y se sintió perjudicado por una acción que podría haberle dado el triunfo.



5. El Athletic entra en crisis

Llegaba de ser derrotado en San Mamés por un rival, el Cádiz, con nueve jugadores. El derbi vasco de Mendizorroza era una buena ocasión para levantarse y despejar las dudas que acechan al Athletic Club pero la realidad le alejó del deseo. Ni un solo disparo a puerta y nueva derrota que le hunde en la zona de descenso. Sin pólvora, con tres partidos sin marcar en cuatro disputados y el que debe ser su líder goleador, Iñaki Williams, sumando más de mil minutos sin gol. "Estoy convencido de que vamos a cambiar la dinámica", asegura Gaizka Garitano en su peor momento desde que cogió el equipo. Le esperan dos semanas duras de parón.