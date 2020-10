Tammy Abraham pide perdón

El delantero inglés del Chelsea Tammy Abraham se ha disculpado este lunes por no seguir los protocolos anti Covid en la fiesta sorpresa que recibió por su cumpleaños.



Abraham fue agasajado el pasado sábado con una fiesta sorpresa por su 23 cumpleaños en su casa en la que participaron más de seis personas, incluidos sus compañeros de selección Ben Chilwell y Jadon Sancho.





Join us in wishing #ThreeLions striker @tammyabraham a very happy 2??3??rd birthday!



Have a good one, Tammy ?? pic.twitter.com/GyHQskkf4t