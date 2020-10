Un Parejo cada vez más relevante

El juego del Villarreal CF de Unai Emery, conforme avanza la competición, adquiere forma y sentido. La unificación entre los nuevos y los que permanecen es más efectiva y los resultados empiezan a florecer. Sobre todo, después del meritorio punto obtenido el pasado sábado en el territorio del Wanda Metropolitano. Dentro del crecimiento que está sufriendo la plantilla amarilla, hay un efectivo cuyo nexo entre la casilla de salida y la de finalización es de gran determinación. Por él pasa todo lo que gira entorno a la mentalidad táctica del entrenador de Hondarribia, y pese a que su aportación arrancó al compás del ritmo bajo del reto de la plantilla, más allá de que es indiscutible en los planes 'groguets', sus galones en el centro del terreno de juego se empiezan a palpar en La Cerámica.

Dani Parejo es, con diferencia el futbolista que más pases ha dado en LaLiga Santander en sus primeros coletazos competitivos esta campaña. El centrocampista de Coslada, titular en los cinco encuentros jugados y disputando la totalidad de los minutos hasta la fecha hasta la fecha, ocupa la primera posición de dicho marco en una lista en la que también se encuentra el jugador del Betis Sergio Canales, recién convocado con la Selección Española cuya incidencia en el entramado bético es elevado. El '10' madrileño, encarando el tramo final de su adaptación tras su turbulenta salida del Valencia, confía en los dotes que le llevaron a ser una pieza clave tanto en sus nueve temporadas defendiendo la zamarra valencianista como a convertirse en una leyenda del club de Mestalla. Ahora, el madrileño, lejos de captar una postura timorata, la pide, se ofrece, adelanta líneas y distribuye la circulación del esférico según lo que exige el contexto del duelo. Lo que significa, además, que empieza a adueñarse de responsabilidad.

En una estadística cuyo acierto consta del ochenta y nueve por cien, Parejo no solo pasa y suministra, sino que también aporta en otros aspectos futbolísticos. Es el segundo jugador del Villarreal que más kilómetros recorre por encuentro (más de once de media) y se encuentra entre los diez que más balones roba por enfrentamiento, con casi nueve. De esta manera, la nueva aventura del centrocampista empieza a tener connotaciones significativas. Consagrado dentro del estado de madurez, quiere que su paso por La Cerámica no quede en vano. Al igual que en el Valencia, quiere comprometerse con la causa y ser un hombre recordado con cariño y afecto entre los aficionados.