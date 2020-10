Kubo también está en "fase de adaptación" con Japón

Take Kubo ha vuelto a ser protagonista con su selección. El japonés, que de momento no se ha afianzado en la titularidad a las órdenes de Unai Emery como 'groguet', no fue titular ante Camerún (0-0) en el primero de los dos amistosos que disputará en este parón. El nipón espero su turno en el banquillo, una decisión sorprendente y que muchos relacionan directamente con la falta de minutos en el Villarreal CF en este tramo inicial del campeonato.

Ya en la segunda mitad ingresó en el terreno de juego y de sus botas nació unas de las oportunidades más claras para que Japón se llevara el partido: Kubo sorprendió con un potente zurdazo de falta directa. Por la posición de la falta, bastante escorada, todos esperaban el centro, pero el 'groguet' impactó con fuerza y el balón terminó golpeando en el larguero y marchándose fuera del terreno de juego.

Se ha vuelto una costumbre que Kubo no complete los 90 minutos con el Submarino –ni se acerca– pero en su país señalan al técnico 'groguet'. De momento, Kubo solo ha disputado 54 minutos repartidos en los cinco compromisos ligueros del equipo amarillo. Siempre ha sido uno de los cambios, pero ni después del 4-0 del Barça en el Camp Nou (pese al resultado fue de lo más destacado en el tramo final del encuentro) tuvo una oportunidad de inicio en el duelo contra el Alavés. Son cifras muy pobres para lo esperado, pero Emery ya avisó antes de iniciar la temporada.

El técnico vasco explicó que la adaptación de Kubo, que solo tiene 19 años, debe ser lenta y progresiva. Eso sí, expresó que es un chico polivalente que puede formar tanto por dentro, como por la derecha o por la izquierda y que sería cuestión de ver dónde se puede sentir mejor. «Tiene características para jugar en las tres posiciones del ataque y estamos trabajando las tres situaciones para encontrar el sitio en el que se sienta más cómodo».

Además, Emery dijo que Kubo es un chico de dar «pasos de progresión muy fuertes» por su paso del Mallorca al Villarreal solo un año después de debutar en LaLiga con el equipo 'bermellón' a los 18, y que la clave de su crecimiento está en que es «mentalmente fuerte». «A partir de ahí hay una adaptación y lo que queremos es verle competir», añadió Emery. Sea como sea, se espera que Kubo se asiente y sea mucho más importante de 'groguet' de lo que ha sido hasta el momento. «Desde su mentalidad llegará hasta a donde él se proponga, pero esto es un proceso y un camino», dijo Emery. Desde luego, en Miralcamp esperan que Kubo, antes o después, sea un hombre importante.

Toca esperar y ver si Kubo sí juega de titular en el partido que Japón disputará el martes frente a Costa de Marfil. De momento el nipón acumula 8 encuentros con la absoluta y solo en 2 de ellos (de Copa América) jugó de inicio.