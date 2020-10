Oferta rechazada por Juan Mata

Juan Mata no quiere irse del Manchester United y sigue rechazando golosas ofertas internacionales. El atacante español de 32 años habría rechazado más de una oferta para marcharse al fútbol árabe, según el diario As. Con mucho fútbol por delante, el burgalés lleva más tiempo en Old Trafford del que pasó vistiendo la camiseta del Valencia CF en Mestalla.

Dos ofertas, una de 16 millones y otra de 20 fueron sistemáticamente descartadas por el crack español, que todavía tiene un año de contrato con los ingleses. Eso sí, tiene un año de renovación opcional que habrá que esperar a ver si es ejercido. Aunque no es un fijo en las alineaciones, son muchas las veces en las que es escogido MVP del partido y es que acumula 50 goles y 45 asistencias en sus más de 250 partidos oficiales con el United. Nadie duda de que Juan Mata es uno de los jugadores con más calidad de la Premier League.