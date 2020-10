Revolución en Inglaterra: Liverpool y United contra la Premier

Dos de los clubs más potentes de la Premier League, Manchester United y el actual campeón, el Liverpool,parecen haber unido sus fuerzas para dar un golpe de timón en el fútbol inglés, e introducir algunos cambios importantes, según anunciaba el diario The Telegraph.



Ambos equipos lideran el "Project Big Picture", un proyecto dirigido a cambiar todas las bases conocidas del fútbol inglés en los últimos años. Según la noticia, la idea es reducir el número de equipos en la Premier League para que pase de 20 a 18 clubes en el máximo escalón.



También se pagaría un montante de unos 260 millones de euros a modo de rescate para la English Football League (donde se incluyen los equipos de segunda, tercera y cuarta división) con el objetivo de ayudar en los problemas causados por la pandemia del coronavirus.



The Premier League urges football's stakeholders to work together for the good of the game



