Tebas habla de las consecuencias de si se va Messi de LaLiga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha resaltado la "estabilidad" de la que goza LaLiga, a la que ya no le afecta la marcha de jugadores importantes como Cristiano Ronaldo o Neymar y que ha "triplicado el valor en derechos audiovisuales en siete años", y ha incidido en la importancia de no parar las competiciones por el coronavirus para no "pasar de la pandemia sanitaria a la pandemia económica".

En este sentido, cree que a Leo Messi no le hubiese "convenido" abandonar LaLiga Santander este verano. "La crisis que tuvo Messi no fue tanto por tema económico, sino personal. A Messi lo querría siempre y hasta que deje de jugar al fútbol. La identificación Messi-FC Barcelona es de tal nivel y tan buena para LaLiga que esa salida no sé si a Messi le hubiese convenido. Messi es una máquina de generar industria", indicó.

"Cuando vivíamos el duelo Messi-Cristiano decíamos que estábamos preparando que la salida de los jugadores no suponga un trauma en nuestra competición. Se fue Neymar al PSG y la liga francesa no es que haya crecido muchísimo; se vino Cristiano a la italiana, tampoco ha crecido muchísimo. Si Messi hubiese abandonado, nosotros tenemos vendidos los derechos para las próximas cuatro temporadas y ninguno nos llamó para decirnos que si se iba Messi rescindían el contrato. Hay dos vagones fundamentales, como son Barcelona y Real Madrid, pero sabemos que el tren va a seguir hacia adelante esté mejor o peor el primer vagón. Se fueron Cristiano y Neymar y seguimos creciendo", subrayó.