Adil Rami se defiende de las acusaciones de Pamela Anderson: "Tengo vídeos y fotos que pueden desmentirlo"

Adil Rami, ex jugador de Valencia CF y Sevilla FC que fue acusado por Pamela Anderson de violencia de género, se defiende en su libro 'Autopsy' (Autopsia) de las graves acusaciones de la actriz: "Sé lo que quiso hacer al acusarme. Cuando alguien habla primero en las redes sociales, siente que dice la verdad absoluta. Quería aplastarme. Nunca presentó una denuncia porque nunca pasó nada de eso", explicó Rami en una entrevista a 'Le Figaro'.

"Tengo vídeos y fotos que pueden desmentir lo que dijo. Se acabó y ya no quiero que se me relacione con ella", señaló el actual futbolista del Boavista.

Adil Rami (34 años) y Pamela Anderson (53 años) rompieron su relación en 2019 con acusaciones de infidelidad de la actriz al futbolista, al que acusó de "narcisista", monstruo y sociópata". "Es duro de aceptar. Los últimos dos años de mi vida no han sido más que mentiras. Estoy devastada por descubrir en los últimos días que él estaba viviendo una doble vida. Solía bromear sobre otros jugadores que tenían novias en apartamentos cerca de sus esposas. ¿Llamó a esos hombres monstruos? Pero esto es peor, mintió a todos. ¿Cómo es posible controlar los corazones de dos mujeres al mismo tiempo? Estoy segura de que había otras. Es un monstruo" , escribió 'La Vigilante de la Playa' en su cuenta personal. "Los narcisistas nunca cambian. Los sociópatas no cambian. Esta es mi peor pesadilla. Nunca he sido celosa antes de conocerle. Ahora estoy agradecida de saber la verdad pero me duele. Me alegro de haber hablado con su ex. ¡Dios mío! Él le mintió a ella sobre todo también. Ella también está en shock y está muy triste. Es la evidencia que necesitaba para seguir adelante. Él no puede lastimarnos más. Me advirtió que todos los periódicos en Francia son amigos suyos y de sus hermanas. Ellos controlan todo, así que mi última nota está aquí en Instagram", denunció.



