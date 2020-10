Zidane convoca a Lucas Cañizares

La primera vez en la convocatoria del primer equipo del portero valenciano Lucas Cañizares es la gran novedad en la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Cádiz. El hijo del exportero del Valencia, titular en el juvenil de división de honor madridista, se ha hecho hueco en la lista ante la ausencia de Luis López y Toni Fuida. En La Fábrica desde la temporada 2014-15 cuando ingresó en el infantil B, Lucas ha ido escalando hasta llegar a su estreno con el Castilla de Raúl. Se trata de un portero de envergadura que según lo define la web del Madrid transmite mucha seguridad bajo los palos. «Es bueno en el uno contra uno y tiene mucha autoridad en el juego aéreo. Llegó a la cantera madridista procedente del Alboraya y aporta confianza y trabajo al equipo», se lee en su ficha. También es internacional en las categorías inferiores de la selección española. Debutó en 2018 con la sub-16 en el Torneo de Desarrollo de la UEFA que se disputó en Inglaterra con victoria (1-2) frente a Escocia

Lucas se sentará en el banquillo del Di Stéfano en calidad de tercer portero porque Altube ha trabajado toda la semana con el Castilla y para no romper la burbuja no estará a las órdenes de Zidane este fin de semana. Por horario, el Madrid juega hoy a las 18:30 horas y el Castilla mañana a las 12:00, por lo que podía compatibilizarlo, pero el protocolo anti-Covid no lo aconseja.

La otra noticia destacada en vísperas del Cádiz fue el meneo de Zidane a Mayoral. Y es que el técnico francés desmintió que no quisiese contar con el delantero serbio Luka Jovic, recordó que fue él quien pidió su fichaje a la directiva y aseguró que «se dicen tonterías», sin desvelar nada de una charla con el jugador. «Al final lo que se dice no es así, Jovic es jugador del Real Madrid y le he pedido yo, he hablado con el club para su fichaje. Cada uno puede opinar y no me meto, pero decir tonterías es lo que hay. No es así pero no pasa nada», dijo.

Zidane fue preguntado por la situación de Jovic tras las palabras de Borja Mayoral en su presentación con la Roma, cuando desveló que el técnico le pidió que se quedase en el Real Madrid porque la intención era la salida del serbio. «Hablo como siempre con mis jugadores, son cosas privadas y no voy a decir lo que hablo con ellos, se queda dentro. Lo más importante para mí es intentar siempre ser sincero con ellos y ya está, cada uno puede opinar y decir lo que quiera que no me voy a meter. Estamos los que somos aquí, hasta el día 5 podía pasar de todo y ya somos este grupo que va a luchar y pelear, es lo que me interesa», respondió.



Los rumores de Mbappé

El técnico del Madrid también aseveró que los rumores sobre Mbappé «no molestan ni afectan al vestuario» que dijo está centrado en «luchar por todo» esta temporada. «No sé si está justificado o no lo que se habla sobre Mbappé, pero no hay impacto porque siempre hay muchos rumores en torno al Real Madrid y no hablo en especial de él, si no de todos los jugadores».