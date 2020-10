El Castellón pierde en el descuento

Un gol de Iriome en el cuarto minuto de la prolongación dio la victoria al Lugo en el debut de Nafti ante un Castellón que muy poco antes vio cómo un gol olímpico de Marc Mateu era anulado por falta al portero, por lo que en cuestión de segundos el encuentro pasó del posible 1-0 al 0-1 definitivo.



Los locales salieron dispuestos a imponer su juego y el Castellón fue capaz de llevar la iniciativa, aunque se topó con un Lugo bien plantado en tareas defensivas, que evitaba el peligro generado por el Castellón en ataque.



Las buenas combinaciones del equipo albinegro, especialmente con Jorge Fernández, no se traducían en grandes ocasiones hacia el marco rival. Poco a poco iba creciendo el equipo del debutante Nafti, que iba ganando en confianza.



El Castellón no lograba materializar su dominio con el balón con oportunidades claras de gol, lo que a la contra trataba de aprovechar el cuadro gallego para poner en peligro la meta de Álvaro Campos.



Salió dispuesto a buscar con más intensidad la meta de Cantero el Castellón, aunque no encontraba el camino del gol tras el descanso. Pocas opciones de gol por ambos equipos. Solamente Muguruza con un disparo que se marchó alto y un remate de Lapeña inquietaron la portería visitante.



En los instantes finales aumentaron su intensidad Castellón y Lugo, con opciones de victoria para ambos. Primero lo intentó Jordi Sánchez y después Zlatanovic para los locales.



Volvió a tener una buena ocasión el central Lapeña, pero finalmente fue Marc Mateu el que consiguió el gol, olímpico, para el Castellón, anulado por el VAR al producirse una falta en el área chica por parte de Satrústegui.



Sin embargo, en el último instante del partido, en la salida de un córner, fue Iriome González el que cabeceó al fondo de la red del Castellón un balón que le da al Lugo su segunda victoria de la temporada y al Castellón su segunda derrota, también como local.



- VÍDEO RESUMEN

- Ficha técnica:

Álvaro Campos; Muguruza, Satrústegui, Lapeña, Gálvez; Carles Salvador (Gus Ledes, m. 76), Rubén Díez; Jorge Fernández (Paolo Fernandes, m. 69), Marc Mateu, Josep Señé (Fidalgo, m. 69) y Jordi Sánchez (Zlatanovic (m. 84).Cantero; Campabadal, Luis, Alende, Venancio; Juampe, Hugo Rama (Herrera, m. 72), Seoane; Gerard (Iriome, m. 60), Rodríguez (Chris Ramos, m. 84) y Barreiro (Carrillo, m. 60).0-1, m.94: Iriome.Ávalos Barrera (comité catalán). Amonestó a Lapeña y a Gálvez, por el Castellón, y a Alende e Iriome, por el Lugo.partido disputado sin público en Castalia.