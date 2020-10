Griezmann da la cara por Ansu Fati por una crónica "racista"

Antoine Griezmann no ha dudado y ha dado un paso adelante para defender a Ansu Fati contra el racismo. El jugador francés, muy comprometido con la causa, ha querido responder a un párrafo de la crónica del Barcelona - Ferencvaros del periódico ABC.



"Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación", publicó Griezmann en su cuenta oficial de Twitter.





Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

El autor del párrafo es el periodista Salvador Sostres y este es el extracto de la polémica racista: "que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: «¡Agua, agua!», anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo.".