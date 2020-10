Atención al nuevo contrato de Piqué

Gerard Piqué es uno de los mejores centrales del mundo a día de hoy... pero también es top en lo que llevamos de milenio. Nadie en su sano juicio puede dudar de ello. Como tampoco puede dudarse de su barcelonismo. El central del Fútbol Club Barcelona es un firme defensor de lo que representa el club. Tanto es así que Piqué, en medio de una pandemia que ha perjudicado las arcas del conjunto azulgrana, aceptó rebajar su sueldo al 50% durante esta temporada.

Tras el partido ante el Ferencvaros, el club azulgrana anunciaba cuatro renovaciones de golpe. Una de ellas, la de Piqué. Según publica SPORT, el central preguntó al club cuál sería el porcentaje que necesitaban que él se rebajara para poder ayudar más. Desde el club le dijeron que un 50% y Gerard Piqué aceptó, aunque seguramente el defensa español hubiera podido negociar esas cifras de manera considerable. Por ello, aunque en el comunicado no se dijera nada, Piqué pactó una rebaja del 50% de su sueldo. Pero, ojo, que no sólo él, ya que Lenglet, Ter Stegen y De Jong pactaron un 30%. Ahora habrá que ver si el resto de barcelonistas de cuna están dispuestos a hacer lo mismo que estos foráneos.



Cláusulas del nuevo contrato de Piqué

Como contamos el día de su renovación, el caso de Piqué es el más significativo por ser capitán del grupo y porque su contrato tiene en cada temporada la posibilidad de ser cortado, por las dos partes. Acababa en la 2022 y ha ampliado dos temporadas más. Si en la temporada 2021-22 no juega un 35% de los partidos, el club puede rescindirle de forma unilateral; si en la temporada 22-23 no juega un 35% de los partidos, el club puede rescindirle también. Existe también la opción por parte del propio Piqué de decidir no continuar en el club al final de cada una de estas temporadas si considera que ha acabado su etapa en el club, ya sea por que contempla la retirada o jugar alguna temporada más en la MLS. Nunca tendría la opción de abandonar el Barça para irse de forma gratuita a un equipo top de Europa.