Empieza el baile de candidatos al banquillo del Real Madrid

Zidane ya es uno de los señalados por la afición blanca tras las dos derrotas de manera consecutiva ante Cádiz y Shakhtar Donetsk y en la entidad blanca ya estarían barajando el nombre de posibles entrenadores en caso de que la mala dinámica se alargue y la etapa del entrenador francés llegue a su fin. La lista eso sí contendría por el momento solo dos nombres y esos son los de Pochettino y Raúl González Blanco. El exjugador blanco está haciéndolo bien en la cantera de la entidad de Chamartín, mientras que el argentino es el eterno deseo de Florentino Pérez, quien vería con buenos ojos una revolución en la plantilla comandada por el exentrenador del Tottenham.

Aunque Zidane no se enfrenta a un ultimátum contra el Barcelona en el Clásico de este sábado, el entrenador blanco sabe que la mala racha no puede alargarse más de la cuenta. Entre otras cosas porque la presión aumenta, las vacas sagradas cada vez están en peor forma y la rotación de banquillo no está a la altura de otras temporadas. Y es que a pesar de que los blancos son los actuales campeones de LaLiga Santander, y que su nivel tras el confinamiento fue bueno con alguna que otra polémica arbitral, durante el propio mercado de fichajes se apuntaba a la falta de nombres para reforzar la plantilla.

En definitiva, un KO con mala imagen ante el Barcelona podría provocar que el futuro de Zidane en el Madrid estuviera en el alambre y que la entidad apostara por una nueva cara. Y en ese escenario las dudas en estos momentos estarían entre apostar por Raúl o Pochettino.