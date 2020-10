El valenciano Martínez Munuera arbitrará por primera vez el Clásico Real Madrid-Barcelona

El árbitro del Comité Valenciano Juan Martínez Munuera se estrenará en un Clásico tras su designación por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para dirigir el próximo sábado el partido Barcelona-Real Madrid, de la séptima jornada de LaLiga Santander, con el murciano José María Sánchez Martínez en el VAR.

Árbitro de Primera división desde 2013 y con categoría FIFA desde 2015, Martínez Munuera pitó al Real Madrid en su primer partido de esta temporada ante la Real Sociedad en San Sebastián (0-0) y aún no ha coincidido con el Barcelona, al que ha dirigido en 21 encuentros, con 15 victorias de los azulgrana.

Con el Real Madrid ha coincidido en un total de 24 partidos y los blancos también han ganado en 15 de ellos.

El equipo arbitral para el encuentro lo completarán Jorge Díaz Escudero (C. Murciano) como cuarto árbitro y los asistentes Diego Barbero Sevilla (C.Andaluz), Miguel Martínez Munuera (C. Valenciano) y Raúl Cabañero Martínez (C. Murciano) como asistente del VAR, con el valenciano Vicente Lizondo Cortés como delegado informador.



Resto de designaciones para la séptima jornada de LaLiga Santander:

. Elche-Valencia

César Soto Grado (C. Riojano)

VAR: Javier Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego)

. Osasuna- Athletic

Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear)

VAR: Carlos Del Cerro Grande (C. Madrileño)

. Sevilla-Eibar

Alejandro Hernández Hernández (C. Las Palmas)

VAR: Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

. Atlético de Madrid-Betis

Antonio Mateu Lahoz (C. Valenciano)

VAR: Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

. Valladolid-Alavés

José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

VAR: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

- Cádiz-Villarreal

Ricardo De Burgos Bengoechea (C. Vasco)

VAR: José Luis González González (C. Castellano-Leonés)

. Getafe-Granada

Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

VAR: David Medié Jiménez (C. Catalán)

. Real Sociedad-Huesca

Isidro Díaz De Mera (C. Castellano-Manchego)

VAR: Carlos Del Cerro Grande (C. Madrileño)

. Levante-Celta de Vigo

Mario Melero López (C. Andaluz)

VAR: Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz)