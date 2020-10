Samuel Umtiti se hace vegano

Samuel Umtiti lleva tiempo pareciendo un exfutbolista. El central camerunés con pasaporte francés sigue lesionado y sin debutar esta temporada. Tras dos temporadas buenas en las que disputó a gran nivel un par de docenas de encuentros ligueros cada una de ellas, llegaron las vacas flacas con dos temporadas en las que prácticamente no ha jugado. Incluso se llegó a especular con su posible salida gratis del club este mercado de fichajes, pero ningún equipo apostó fuerte por su incorporacón.

En busca de un cambio radical en su vida, Umtiti ha declarado al medio Canal Football Club que se ha vuelto vegano, algo que, según él, ha sido una buena decisión a la hora de empezar a ponerse a punto: "Me hice vegano, no como carne ni pescado. Me lo tomo muy en serio, ni siquiera como pasta, ahora tomo proteína vegetal, que te hace sentir muy bien. Perdí tres kilos y lo cierto es que lo necesitaba". "Creo que va a marcar una gran diferencia en mi carrera", concluía el defensa. Por el momento, lo único seguro es que tiene mucho que demostrar, por ejemplo que se merece su sueldo.