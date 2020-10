Tebas defiende a Lim y cuestiona el "descaro" de Marcelino

Javier Tebas ha defendido este lunes la gestión de Peter Lim al frente del Valencia CF y ha apuntado a Marcelino García Toral como uno de los origenes de la actual crisis. Según ha dicho en referencia al entrenador asturiano, "un hombre en esa posición no puede relacionarse con la propiedad con el descaro con el que decía algunas cosas".

El presidente de LaLiga ha impartido una conferencia sobre los retos del futuro y la innovación técnológica de su organismo titulada 'Cómo se gestiona LaLiga. Objetivos de futuro". Y como es habitual en él no ha rehuido las preguntas de actualidad. Entre los asistentes, por cierto, se encontraban Quico Catalán, presidente del Levante UD. Entre otros también uno de los artífices de la charla, el exconsejero delegado del Villarreal José Manuel Llaneza.

"Peter Lim habrá tenido aciertos y errores. Aciertos como Alemany y Marcelino y algún error por no continuar con ellos. Pero Marcelino no era un hombre para relacionarse con la propiedad con el descaro con el que decía algunas cosas. En una posición tan esencial no se pueden lanzar estos retos a la propiedad. A lo mejor no estábamos en la situación que ahora, no se puede retar a alguien que ha hecho esa inversión", ha declarado durante el turno de preguntas. Tebas se ha extendido sobre el club de Mestalla y reforzardo su respaldo como otras veces al singapurés, del que recordó que llegó para evitar la desaparición, la ruina o el concurso de acreedores en el club blanquinegro.

"La situación del Valencia a raíz del Covid es complicada. Afecta más a los grandes clubes porque pierden más con los tickets y las tiendas. Si para el Valencia la TV era un 42 por ciento del presupuesto le afecta muchísimo más. Los números del Valencia le obligaban a tener que vender jugadores, como han hecho los grandes clubes: el Real Madrid, el Barcelona... al Atlético le pagaron el último día una cláusula y vendió antes a otros. Los demás tampoco se han reforzado o han fichado. Que eso se paga deportivamente es evidente. Pero vamos a esperar", ha asegurado.

El presidente de LaLiga ha intentado trazar un paralelismo, aunque sin acertar el tiro histórico: "Recuerdo un año que empezó mal y luego ganó la Liga creo que con Ranieri. No corramos, al señor Lim le tengo respeto por como vino y en el momento que lo hizo. No puedo hablar mal de él". En opinión de Tebas, Lim será capaz de remontar la situación: "A veces en España hay xenofobia, pero también a nivel nacional: a Agapito Iglesias cuando estaba en el Zaragoza le recordaban que era de Soria y a Piterman le decían 'ucraniano' cuando era estadounidense".

También le ha dado un consejo: "Sí que le recomiendo a los extranjeros que siempre en el club de fútbol hay un sentido de pertenencia que hay que saber cuidar. No te tienes que someter de verdad a todas las presiones del entorno en el club de tu ciudad, pero sí entenderlo para que no se desmadre el asunto. Debes tener gestores cercanos, comunicación especial. En el periodo anterior de Lim, con Alemany y Marcelino, parecía que todo era amistad fraternal. Estoy seguro de que se trabajará en solucionar la desafección que hay".